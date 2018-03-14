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Россельхознадзор отказался от запрета на поставки белорусского молока
15.03.2018 09:15 — Разное | Ежедневник
Россельхознадзор отменил запрет на ввоз молочной продукции из Беларуси, который ранее был перенесен на 15 марта. Об этом сообщила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.
С чем связано такое решение решение, представитель Россельхознадзора не уточнила.
Но на следующей неделе сотрудники Россельхознадзора проведут дополнительные проверки белорусских предприятий, поставляющих молочную продукцию в Россию, на предмет соблюдения российских требований и норм, отметила Мелано.
Как сообщалось ранее,
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Россельхознадзор отменил запрет на ввоз молочной продукции из Беларуси, который ранее был перенесен на 15 марта. Об этом сообщила официальный представитель...
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