



Россельхознадзор отменил запрет на ввоз молочной продукции из Беларуси, который ранее был перенесен на 15 марта. Об этом сообщила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

С чем связано такое решение решение, представитель Россельхознадзора не уточнила.

Но на следующей неделе сотрудники Россельхознадзора проведут дополнительные проверки белорусских предприятий, поставляющих молочную продукцию в Россию, на предмет соблюдения российских требований и норм, отметила Мелано.

Как сообщалось ранее, ограничение поставок молочной продукции из Беларуси изначально планировалось на 26 февраля. Но Россельхознадзор перенес вступление запрета в силу на 15 марта.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Россельхознадзор отказался от запрета на поставки белорусского молока Россельхознадзор отменил запрет на ввоз молочной продукции из Беларуси, который ранее был перенесен на 15 марта. Об этом сообщила официальный представитель...

Причиной ограничений были названы нарушения и отсутствие необходимого контроля за качеством продукции со стороны белорусских ветеринарных служб, сообщает