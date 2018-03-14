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Китайская Foton второй раз за год обновила пикап Tunland. Грузовичок доступен от 14 тыс. долларов

15.03.2018 09:41 — Разное | Tut.by  
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В Китае состоялся дебют модернизированного пикапа Foton Tunland — после того как минувшей осенью разработчики переработали интерьер модели, пришел черед внешнего рестайлинга.


Основное изменение по сравнению с дореформенной версией Tunland — укрупненная решетка радиатора и зауженная головная оптика, сзади изменилось оформление бампера и фонарей, накладки на колесных арках теперь окрашены в черный цвет, а не в цвет кузова, как раньше. Известно также, что с обновлением в гамме Tunland появилась удлиненная модификация — у такого пикапа от носа до хвоста 5,6 м, без малого на 30 см больше, чем у стандартной версии (колесная база подросла до 3,4 м).


Что касается техники, то она осталась прежней. Пикап имеет традиционную рамную конструкцию с задней рессорной подвеской и жестко подключаемым полным приводом. Двигатели на выбор — 2,4-литровый бензиновый агрегат с отдачей 136 лошадиных сил и 116-сильный турбодизель объемом 2,8 л. В Китае цены варьируются от 88 800 до 127 300 юаней (14 000−20 100 долларов в пересчете).


На очереди — обновление Tunland в самом дорогом исполнении S с 163-сильным вариантом дизеля Cummins под капотом. К слову, с 2015 года китайские пикапы с такими дизелями поставляются в Россию: спрос у соседей более чем скромный — в прошлом году, например, покупателей нашли всего 44 пикапа Foton.

 
 
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C обновлением в гамме Tunland появилась удлиненная модификация - у такого пикапа от носа до хвоста 5,6 м, без малого на 30 см больше, чем у стандартной версии (колесная база...

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