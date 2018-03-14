Россельхознадзор отменяет запрет на белорусское молоко

Запрет на поставки белорусской молочной продукции с 15 марта Россельхознадзор вводить не будет.

Об этом заявила пресс-секретарь службы ведомства Юлия Мелано 14 марта журналистам, передает Интерфакс .

По словам Мелано, Россельхознадзор решил не вводить запрет, но на следующей неделе провести инспекции белорусских предприятий, которые поставляют молочную продукцию в Россию. Производства будут проверены на соответствие российским требованиям и нормам.

Решение росийской стороны запретить поставки белорусского молока откладывалось несколько раз и было отменено.

Напомним, 13 марта глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил , что российская сторона откажется от введения санкций в отношении поставок молока из Беларуси в том случае, если результаты проведения инспекции Россельхознадзора будут положительными.

13 марта вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на аграрной конференции сообщил , что производство молока в России планируется расширить, так как для удовлетворения потребностей населения не хватает 25% от общего производимого объема.