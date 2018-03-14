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Россельхознадзор отменяет запрет на белорусское молоко
Запрет на поставки белорусской молочной продукции с 15 марта Россельхознадзор вводить не будет.
Об этом заявила пресс-секретарь службы ведомства Юлия Мелано 14 марта журналистам, передает
По словам Мелано, Россельхознадзор решил не вводить запрет, но на следующей неделе провести инспекции белорусских предприятий, которые поставляют молочную продукцию в Россию. Производства будут проверены на соответствие российским требованиям и нормам.
Решение росийской стороны запретить поставки белорусского молока откладывалось несколько раз и было отменено.
Напомним, 13 марта глава Россельхознадзора Сергей Данкверт
13 марта вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на аграрной конференции
2 марта Россия
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Запрет на поставки белорусской молочной продукции с 15 марта Россельхознадзор вводить не будет.
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