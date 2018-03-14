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Руль может отвалиться на ходу! Ford отзывает почти 1,4 миллиона автомобилей

15.03.2018 09:54 — Разное | Tut.by  
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Пока сервисная акция затрагивает модели, проданные на североамериканском рынке. В общей сложности речь идет о 1 378 637 автомобилях, у которых обнаружен дефект крепежа рулевого колеса.


Отзыв касается соплатформенных седанов Ford Fusion (у нас известен как Mondeo) и Lincoln MKZ, сошедших с конвейера американского и мексиканского заводов автогиганта с августа 2013 года по 5 марта текущего года. Большинство из них (1,3 миллиона единиц) были проданы в США, остальные — в Канаде и Мексике. Причина отзыва, как говорится в заявлении производителя — недостаточный момент затяжки крепежного болта рулевого колеса, который со временем может ослабеть. Другими словами, рулевое колесо может полностью отделиться от колонки прямо во время движения!

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) уже получила более 45 жалоб от водителей в связи с данной проблемой, в Ford в свою очередь осведомлены о двух инцидентах, причиной которых стали ослабшие крепежные болты (в одном из них водитель получил травмы). Разумеется, данный конструктивный дефект у отзываемых Fusion и MKZ будет устранен бесплатно.

 
 
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Пока сервисная акция затрагивает модели, проданные на североамериканском рынке.

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