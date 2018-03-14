Кредиты на подержанные автомобили: без первоначального взноса и со ставками от 15%

На прошлой неделе FINANCE.TUT.BY анализировал предложения по кредитам на покупку нового автомобиля. А сейчас мы рассмотрели предложения по кредитам на покупку подержанного автомобиля, составили топ лучших предложений и прикинули, во сколько обойдется такая покупка.





В нашу итоговую таблицу попали предложения на покупку автомобиля с пробегом без привязки к определенному дилеру, салону или марке автомобиля.

Ставки по кредитам на покупку подержанного автомобиля будут выше, чем на покупку нового. Сейчас они варьируются от 15 до 19%, против 13,5 — 16,8% годовых для покупки нового авто. Но все равно большинство кредитов и в том, и в другом случае будут под ставку 15 — 16%.

Кроме того, как правило, для покупки «бэушек» банки предлагают меньшие сроки и просят больший процент обеспечения.

Таблица сравнения кредитов на покупку подержанного автомобиля

Банк, кредит Ставка, срок, максимальная сумма Минимальный процент собственного участия, обеспечение Приорбанк,

«На любой автомобиль»

15% — 16,4% (в зависимости от суммы) или 19% (при оформлении кредита без страховки), до 5 лет, до 10 000 долларов в эквиваленте 20%, поручительство супруга/супруги (при наличии) РРБ-Банк,

«Автоплюс»

первый год 15%, потом 16%, до 3 лет, до 60 000 рублей 20%, залог автомобиля БПС-Сбербанк,

«Главная дорога со Сбербанком!»

15,8% (со страховкой), 16,3% (без страховки), до 7 лет, до 100 000 долларов в эквиваленте нет, залог автомобиля, поручительство, гарантийный депозит, мерные слитки из драгоценных металлов (обеспечение зависит от процента собственного участия в покупке) Банк БелВЭБ,

«Сваё аўто»

16%, до 7 лет, до 45 000 рублей нет, залог автомобиля, дополнительно свыше 20 000 рублей — поручительство Белагропромбанк,

«Автокредитование»

первые два года 14,5%, потом 15,5%, до 5 или 7 лет (в зависимости от даты выпуска автомобиля), до 70% стоимости автомобиля 30%, залог автомобиля или поручительство Белинвестбанк,

«На приобретение нового автомобиля»

16,45%, до 7 лет, до 100% стоимости приобретаемого автомобиля нет, поручительство, гарантийный депозит денежных средств БТА Банк,

«Автоэкспресс» первые 180 дней 11,99%, далее 15%, до 7 лет, до 80% стоимости автомобиля 20%, залог приобретаемого автомобиля Паритетбанк,

«АвтоШанс»

15,5%, до 5 лет, в пределах кредитоспособности нет, залог автомобиля, поручительство Франсабанк,

«На приобретение подержанного автомобиля»

16%, до 5 лет, до 70% от стоимости автомобиля 30%, неустойка, залог автомобиля, поручительство (при необходимости) Беларусбанк,

«На приобретение автомобиля»

Первые 180 дней 10%, потом 13,5%, до 7 лет, в пределах кредитоспособности нет, поручительство физлица, залог движимого и недвижимого имущества, иные способы, предусмотренные законодательством

Банк, кредит Ставка, срок, сумма

min процент собственного участия, обеспечение Приорбанк,

«На любой автомобиль»

15% — 16,4% (в зависимости от суммы) или 19% (при оформлении кредита без страховки), до 5 лет, до 10 000 долларов в эквиваленте 20%, поручительство супруга/супруги (при наличии) РРБ-Банк,

«Автоплюс»

первый год 15%, потом 16%, до 3 лет, до 60 000 рублей 20%, залог автомобиля БПС-Сбербанк,

«Главная дорога со Сбербанком!»

15,8% (со страховкой), 16,3% (без страховки), до 7 лет, до 100 000 долларов в эквиваленте нет, залог автомобиля, поручительство, гарантийный депозит, мерные слитки из драгоценных металлов (обеспечение зависит от процента собственного участия в покупке) Банк БелВЭБ,

«Сваё аўто»

16%, до 7 лет, до 45 000 рублей нет, залог автомобиля, дополнительно свыше 20 000 рублей — поручительство Белагропромбанк,

«Автокредитование»

первые два года 14,5%, потом 15,5%, до 5 или 7 лет (в зависимости от даты выпуска автомобиля), до 70% стоимости автомобиля 30%, залог автомобиля или поручительство Белинвестбанк,

«На приобретение нового автомобиля»

16,45%, до 7 лет, до 100% стоимости приобретаемого автомобиля нет, поручительство, гарантийный депозит денежных средств БТА Банк,

«Автоэкспресс» первые 180 дней 11,99%, далее 15%, до 7 лет, до 80% стоимости автомобиля 20%, залог приобретаемого автомобиля Паритетбанк,

«АвтоШанс»

15,5%, до 5 лет, в пределах кредитоспособности нет, залог автомобиля, поручительство Франсабанк,

«На приобретение подержанного автомобиля»

16%, до 5 лет, до 70% от стоимости автомобиля 30%, неустойка, залог автомобиля, поручительство (при необходимости) Беларусбанк,

«На приобретение автомобиля»

Первые 180 дней 10%, потом 13,5%, до 7 лет, в пределах кредитоспособности нет, поручительство физлица, залог движимого и недвижимого имущества, иные способы, предусмотренные законодательством

Главные выводы об автокредитах:

Основная масса предложений для кредитов на покупку автомобиля с пробегом сейчас со ставкой 15 — 16%.

У Белагропромбанка, Беларусбанка, БТА Банка, РРБ-Банка сейчас действует сниженная процентная ставка в первые месяцы действия кредита. Так сниженная ставка может действовать от 6 месяцев до 1 года. Само же снижение основной ставки достигает 3 процентных пунктов.

Кредитный договор можно заключить на срок 5 — 7 лет. Исключение РРБ Банк — максимальный срок до 3 лет;

Размер собственного участия составит от 20 до 30% от суммы автомобиля. А вот при оформлении кредита у Паритетбанка, Белинвестбанка, Банка БелВЭБ, Беларусбанка и БПС-Сбербанка вам вообще не потребуется участвовать в покупке собственными средствами;

В качестве обеспечения банки могут попросить дополнительное поручительство и залог приобретаемого автомобиля;

Сколько придется платить банку

Мы предположили, что планируется покупка недорогого автомобиля в пределах 5 тысяч долларов в эквиваленте (или 10 000 рублей). Если уже есть 30% собственных средств, то получается, что для покупки клиенту будет дополнительно необходимо около 7000 рублей.

Максимальный ежемесячный платеж по самому дешевому кредиту составит примерно 169,66 рублей, максимальная переплата — 3 149,97 рублей (если погашать строго по графику).

Приводится примерный расчет на основании кредита «Кредит на приобретение автомобиля» от Беларусбанка (низкая основная ставка и сниженная ставка в первые 180 дней).

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