Кредиты на подержанные автомобили: без первоначального взноса и со ставками от 15%

На прошлой неделе FINANCE.TUT.BY анализировал предложения по кредитам на покупку нового автомобиля. А сейчас мы рассмотрели предложения по кредитам на покупку подержанного автомобиля, составили топ лучших предложений и прикинули, во сколько обойдется такая покупка.
В нашу итоговую таблицу попали предложения на покупку автомобиля с пробегом без привязки к определенному дилеру, салону или марке автомобиля.
Ставки по кредитам на покупку подержанного автомобиля будут выше, чем на покупку нового. Сейчас они варьируются от 15 до 19%, против 13,5 — 16,8% годовых для покупки нового авто. Но все равно большинство кредитов и в том, и в другом случае будут под ставку 15 — 16%.
Кроме того, как правило, для покупки «бэушек» банки предлагают меньшие сроки и просят больший процент обеспечения.
Таблица сравнения кредитов на покупку подержанного автомобиля
Банк, кредит
Ставка, срок, максимальная сумма
Минимальный процент собственного участия, обеспечение
Приорбанк,
«На любой автомобиль»
15% — 16,4% (в зависимости от суммы) или 19% (при оформлении кредита без страховки), до 5 лет, до 10 000 долларов в эквиваленте
20%, поручительство супруга/супруги (при наличии)
РРБ-Банк,
«Автоплюс»
первый год 15%, потом 16%, до 3 лет, до 60 000 рублей
20%, залог автомобиля
БПС-Сбербанк,
«Главная дорога со Сбербанком!»
15,8% (со страховкой), 16,3% (без страховки),
до 7 лет, до 100 000 долларов в эквиваленте
нет, залог автомобиля, поручительство, гарантийный депозит, мерные слитки из драгоценных металлов (обеспечение зависит от процента собственного участия в покупке)
Банк БелВЭБ,
«Сваё аўто»
16%, до 7 лет, до 45 000 рублей
нет, залог автомобиля, дополнительно свыше 20 000 рублей — поручительство
Белагропромбанк,
«Автокредитование»
первые два года 14,5%, потом 15,5%, до 5 или 7 лет (в зависимости от даты выпуска автомобиля), до 70% стоимости автомобиля
30%, залог автомобиля или поручительство
Белинвестбанк,
«На приобретение нового автомобиля»
16,45%, до 7 лет, до 100% стоимости приобретаемого автомобиля
нет, поручительство, гарантийный депозит денежных средств
БТА Банк,
«Автоэкспресс»
первые 180 дней 11,99%, далее 15%, до 7 лет, до 80% стоимости автомобиля
20%, залог приобретаемого автомобиля
Паритетбанк,
«АвтоШанс»
15,5%, до 5 лет, в пределах кредитоспособности
нет, залог автомобиля, поручительство
Франсабанк,
«На приобретение подержанного автомобиля»
16%, до 5 лет, до 70% от стоимости автомобиля
30%, неустойка, залог автомобиля, поручительство (при необходимости)
Беларусбанк,
«На приобретение автомобиля»
Первые 180 дней 10%, потом 13,5%, до 7 лет, в пределах кредитоспособности
нет, поручительство физлица, залог движимого и недвижимого имущества, иные способы, предусмотренные законодательством
Банк, кредит
Ставка, срок, сумма
min процент собственного участия, обеспечение
Приорбанк,
«На любой автомобиль»
15% — 16,4% (в зависимости от суммы) или 19% (при оформлении кредита без страховки), до 5 лет, до 10 000 долларов в эквиваленте
20%, поручительство супруга/супруги (при наличии)
РРБ-Банк,
«Автоплюс»
первый год 15%, потом 16%, до 3 лет, до 60 000 рублей
20%, залог автомобиля
БПС-Сбербанк,
«Главная дорога со Сбербанком!»
15,8% (со страховкой), 16,3% (без страховки),
до 7 лет, до 100 000 долларов в эквиваленте
нет, залог автомобиля, поручительство, гарантийный депозит, мерные слитки из драгоценных металлов (обеспечение зависит от процента собственного участия в покупке)
Банк БелВЭБ,
«Сваё аўто»
16%, до 7 лет, до 45 000 рублей
нет, залог автомобиля, дополнительно свыше 20 000 рублей — поручительство
Белагропромбанк,
«Автокредитование»
первые два года 14,5%, потом 15,5%, до 5 или 7 лет (в зависимости от даты выпуска автомобиля), до 70% стоимости автомобиля
30%, залог автомобиля или поручительство
Белинвестбанк,
«На приобретение нового автомобиля»
16,45%, до 7 лет, до 100% стоимости приобретаемого автомобиля
нет, поручительство, гарантийный депозит денежных средств
БТА Банк,
«Автоэкспресс»
первые 180 дней 11,99%, далее 15%, до 7 лет, до 80% стоимости автомобиля
20%, залог приобретаемого автомобиля
Паритетбанк,
«АвтоШанс»
15,5%, до 5 лет, в пределах кредитоспособности
нет, залог автомобиля, поручительство
Франсабанк,
«На приобретение подержанного автомобиля»
16%, до 5 лет, до 70% от стоимости автомобиля
30%, неустойка, залог автомобиля, поручительство (при необходимости)
Беларусбанк,
«На приобретение автомобиля»
Первые 180 дней 10%, потом 13,5%, до 7 лет, в пределах кредитоспособности
нет, поручительство физлица, залог движимого и недвижимого имущества, иные способы, предусмотренные законодательством
Главные выводы об автокредитах:
Основная масса предложений для кредитов на покупку автомобиля с пробегом сейчас со ставкой 15 — 16%.
У Белагропромбанка, Беларусбанка, БТА Банка, РРБ-Банка сейчас действует сниженная процентная ставка в первые месяцы действия кредита. Так сниженная ставка может действовать от 6 месяцев до 1 года. Само же снижение основной ставки достигает 3 процентных пунктов.
Кредитный договор можно заключить на срок 5 — 7 лет. Исключение РРБ Банк — максимальный срок до 3 лет;
Размер собственного участия составит от 20 до 30% от суммы автомобиля. А вот при оформлении кредита у Паритетбанка, Белинвестбанка, Банка БелВЭБ, Беларусбанка и БПС-Сбербанка вам вообще не потребуется участвовать в покупке собственными средствами;
В качестве обеспечения банки могут попросить дополнительное поручительство и залог приобретаемого автомобиля;
Сколько придется платить банку
Мы предположили, что планируется покупка недорогого автомобиля в пределах 5 тысяч долларов в эквиваленте (или 10 000 рублей). Если уже есть 30% собственных средств, то получается, что для покупки клиенту будет дополнительно необходимо около 7000 рублей.
Максимальный ежемесячный платеж по самому дешевому кредиту составит примерно 169,66 рублей, максимальная переплата — 3 149,97 рублей (если погашать строго по графику).
Приводится примерный расчет на основании кредита «Кредит на приобретение автомобиля» от Беларусбанка (низкая основная ставка и сниженная ставка в первые 180 дней).
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