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Кредиты на подержанные автомобили: без первоначального взноса и со ставками от 15%

15.03.2018 09:52 — Разное | Tut.by  
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На прошлой неделе FINANCE.TUT.BY анализировал предложения по кредитам на покупку нового автомобиля. А сейчас мы рассмотрели предложения по кредитам на покупку подержанного автомобиля, составили топ лучших предложений и прикинули, во сколько обойдется такая покупка.


В нашу итоговую таблицу попали предложения на покупку автомобиля с пробегом без привязки к определенному дилеру, салону или марке автомобиля.

Ставки по кредитам на покупку подержанного автомобиля будут выше, чем на покупку нового. Сейчас они варьируются от 15 до 19%, против 13,5 — 16,8% годовых для покупки нового авто. Но все равно большинство кредитов и в том, и в другом случае будут под ставку 15 — 16%.

Кроме того, как правило, для покупки «бэушек» банки предлагают меньшие сроки и просят больший процент обеспечения.

Таблица сравнения кредитов на покупку подержанного автомобиля

Банк, кредит

Ставка, срок, максимальная сумма

Минимальный процент собственного участия, обеспечение

Приорбанк,
«На любой автомобиль»

15% — 16,4% (в зависимости от суммы) или 19% (при оформлении кредита без страховки), до 5 лет, до 10 000 долларов в эквиваленте

20%, поручительство супруга/супруги (при наличии)

РРБ-Банк,
«Автоплюс»

первый год 15%, потом 16%, до 3 лет, до 60 000 рублей

20%, залог автомобиля

БПС-Сбербанк,
«Главная дорога со Сбербанком!»

15,8% (со страховкой), 16,3% (без страховки),

до 7 лет, до 100 000 долларов в эквиваленте

нет, залог автомобиля, поручительство, гарантийный депозит, мерные слитки из драгоценных металлов (обеспечение зависит от процента собственного участия в покупке)

Банк БелВЭБ,
«Сваё аўто»

16%, до 7 лет, до 45 000 рублей

нет, залог автомобиля, дополнительно свыше 20 000 рублей — поручительство

Белагропромбанк,
«Автокредитование»

первые два года 14,5%, потом 15,5%, до 5 или 7 лет (в зависимости от даты выпуска автомобиля), до 70% стоимости автомобиля

30%, залог автомобиля или поручительство

Белинвестбанк,
«На приобретение нового автомобиля»

16,45%, до 7 лет, до 100% стоимости приобретаемого автомобиля

нет, поручительство, гарантийный депозит денежных средств

БТА Банк,
«Автоэкспресс»

первые 180 дней 11,99%, далее 15%, до 7 лет, до 80% стоимости автомобиля

20%, залог приобретаемого автомобиля

Паритетбанк,
«АвтоШанс»

15,5%, до 5 лет, в пределах кредитоспособности

нет, залог автомобиля, поручительство

Франсабанк,
«На приобретение подержанного автомобиля»

16%, до 5 лет, до 70% от стоимости автомобиля

30%, неустойка, залог автомобиля, поручительство (при необходимости)
Беларусбанк,
«На приобретение автомобиля»
 Первые 180 дней 10%, потом 13,5%, до 7 лет, в пределах кредитоспособности нет, поручительство физлица, залог движимого и недвижимого имущества, иные способы, предусмотренные законодательством

Банк, кредит

Ставка, срок, сумма
min процент собственного участия, обеспечение

Приорбанк,
«На любой автомобиль»

15% — 16,4% (в зависимости от суммы) или 19% (при оформлении кредита без страховки), до 5 лет, до 10 000 долларов в эквиваленте

20%, поручительство супруга/супруги (при наличии)

РРБ-Банк,
«Автоплюс»

первый год 15%, потом 16%, до 3 лет, до 60 000 рублей

20%, залог автомобиля

БПС-Сбербанк,
«Главная дорога со Сбербанком!»

15,8% (со страховкой), 16,3% (без страховки),

до 7 лет, до 100 000 долларов в эквиваленте

нет, залог автомобиля, поручительство, гарантийный депозит, мерные слитки из драгоценных металлов (обеспечение зависит от процента собственного участия в покупке)

Банк БелВЭБ,
«Сваё аўто»

16%, до 7 лет, до 45 000 рублей

нет, залог автомобиля, дополнительно свыше 20 000 рублей — поручительство

Белагропромбанк,
«Автокредитование»

первые два года 14,5%, потом 15,5%, до 5 или 7 лет (в зависимости от даты выпуска автомобиля), до 70% стоимости автомобиля

30%, залог автомобиля или поручительство

Белинвестбанк,
«На приобретение нового автомобиля»

16,45%, до 7 лет, до 100% стоимости приобретаемого автомобиля

нет, поручительство, гарантийный депозит денежных средств

БТА Банк,
«Автоэкспресс»

первые 180 дней 11,99%, далее 15%, до 7 лет, до 80% стоимости автомобиля

20%, залог приобретаемого автомобиля

Паритетбанк,
«АвтоШанс»

15,5%, до 5 лет, в пределах кредитоспособности

нет, залог автомобиля, поручительство

Франсабанк,
«На приобретение подержанного автомобиля»

16%, до 5 лет, до 70% от стоимости автомобиля

30%, неустойка, залог автомобиля, поручительство (при необходимости)
Беларусбанк,
«На приобретение автомобиля»

Первые 180 дней 10%, потом 13,5%, до 7 лет, в пределах кредитоспособности

нет, поручительство физлица, залог движимого и недвижимого имущества, иные способы, предусмотренные законодательством

Главные выводы об автокредитах:

  • Основная масса предложений для кредитов на покупку автомобиля с пробегом сейчас со ставкой 15 — 16%.
  • У Белагропромбанка, Беларусбанка, БТА Банка, РРБ-Банка сейчас действует сниженная процентная ставка в первые месяцы действия кредита. Так сниженная ставка может действовать от 6 месяцев до 1 года. Само же снижение основной ставки достигает 3 процентных пунктов.
  • Кредитный договор можно заключить на срок 5 — 7 лет. Исключение РРБ Банк — максимальный срок до 3 лет;
  • Размер собственного участия составит от 20 до 30% от суммы автомобиля. А вот при оформлении кредита у Паритетбанка, Белинвестбанка, Банка БелВЭБ, Беларусбанка и БПС-Сбербанка вам вообще не потребуется участвовать в покупке собственными средствами;
  • В качестве обеспечения банки могут попросить дополнительное поручительство и залог приобретаемого автомобиля;

Сколько придется платить банку

Мы предположили, что планируется покупка недорогого автомобиля в пределах 5 тысяч долларов в эквиваленте (или 10 000 рублей). Если уже есть 30% собственных средств, то получается, что для покупки клиенту будет дополнительно необходимо около 7000 рублей.

Максимальный ежемесячный платеж по самому дешевому кредиту составит примерно 169,66 рублей, максимальная переплата — 3 149,97 рублей (если погашать строго по графику).

Приводится примерный расчет на основании кредита «Кредит на приобретение автомобиля» от Беларусбанка (низкая основная ставка и сниженная ставка в первые 180 дней).

Выбрать подходящий кредит в банках Беларуси:

 
 
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Мы рассмотрели предложения по кредитам на покупку подержанного автомобиля, составили топ лучших предложений и прикинули, во сколько обойдется такая покупка.

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