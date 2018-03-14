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Арт-инсталляция о домашнем насилии откроется в Бресте

15.03.2018 10:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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На втором этаже кинотеатра «Беларусь» 19 марта откроется выставочный проект #открытажить. Информационную кампанию «Не молчи! Останови насилие в семье!» проведет в Бресте Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Республике Беларусь.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54047.php

Арт-инсталляция о домашнем насилии откроется в Бресте

Как сообщили ZARYA.BY организаторы, #открытажить – это сборник фотоисторий о пострадавших от насилия. Он создан для привлечения внимания общества к проблеме домашнего насилия. 

Авторы поделили программу выставки на три тематических пласта: фотопроект «Каждая третья», экспозиция рисунков пострадавших от насилия, фотопроект «Выжившая». Экспозиция уже демонстрировалась в Минске в ноябре 2017 года и вызвала интерес у жителей столицы.

Открытие выставочного проекта состоится в 17.15. В 18.00 пройдет показ тематического фильма Джозефа Рубина «В постели с врагом». Киносеанс организован в рамках кинофестиваля зарубежных фильмов по тематике домашнего насилия. Фонд ООН проведет его 16 – 19 марта в кинотеатрах Бреста и Минска.

Экспозиция будет открыта до 23 марта. Вход свободный.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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На втором этаже кинотеатра «Беларусь» 19 марта откроется выставочный проект #открытажить. Информационную кампанию «Не молчи! Останови насилие в семье!» проведет в...

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