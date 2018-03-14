Фантазийные прически представили парикмахеры на конкурсе в Бресте - фото

Стразы, бусины, ленты, декоративные и живые цветы, шпильки, заколки, лак... Участник и модель не разговаривают между собой... Атмосфера красоты и стиля царила в кабинетах-мастерских Брестского государственного колледжа сферы обслуживания.



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Именно здесь 14 марта проходил областной конкурс «Белорусский колорит» в рамках проведения республиканского конкурса по парикмахерскому искусству «Белорусский мастер-2018». Десять конкурсанток создавали свои шедевры и боролись за звание лучшей.

Председатель жюри, владелица салона красоты «Валентина» в г. Высокое, чемпион международных и республиканских конкурсов, победитель рейтинга парикмахеров Беларуси за 2016 год, Валентина Семенюк отметила, что участники должны задействовать всю свою фантазию не только в прическе, но и во всем образе.

Ведь оценку судьи выставляли за общий образ: за прическу (она должна была быть креативной, оригинальной), макияж (подходящий для повседневности, но в то же время и выражающий «высоту» конкурса) и одежду (гармоничная и подходящая к макияжу). Также учитывались чистота исполнения и степень сложности. Образ должен быть целостным, а прическа – «вкусной», чтобы, отвернувшись, снова захотелось повернуться и посмотреть.

- Очень важно, как ведет себя модель: она должна быть улыбчивой и не скованной, – заметила председатель жюри.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54046.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54046.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54046.php

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Участники выполняли зрелищную прическу в фантазийном стиле из волос любой длины за 45 минут. Образ модели, заранее подобранной, должен был соответствовать теме конкурса. Мастера могли применять накладные пряди, но не более 30% от всей прически, использовать украшения для придания небольшого акцента.

Когда последние штрихи в образы моделей были внесены, члены жюри отправились определять победителей. В это время проходило дефиле: модели предстали перед зрителями во всей красе.

По итогам оценки жюри лауреатами конкурса стали Вероника Сурмачевская (Ляховичское ЖКХ) и Людмила Янушко (Пинский ГКБО). Третье место заняла Инна Чередниченко (Пружанский РКБО), второе – Кристина Масло (Брестский государственный колледж сферы обслуживания), которая в прошлом году на республиканском этапе заняла второе место.

Победительницей конкурса «Белорусский колорит» стала Мария Грышкевич, преподаватель Брестского колледжа сферы обслуживания. Именно она 16 марта представит Брестскую область на республиканском этапе в Минске. Времени на подготовку практически нет, поэтому жюри пообещало помочь мастеру.

Мария Грышкевич по профессии работает уже 10 лет.

- Когда-то я решила стать парикмахером, потому что перед выпускным, придя в салон, мне отказались сделать прическу. Тогда я не растерялась и сама себе ее сделала. На создание образа для конкурса меня вдохновила сама тема – «Белорусский колорит». Как только я узнала тему, сразу начала готовиться. Победа стала для меня неожиданностью, до сих пор не поняла, что произошло, – поделилась впечатлениями победительница.