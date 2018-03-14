Проект по поддержке пожилых людей реализуют в Барановичском колледже сферы обслуживания

В Барановичском государственном профессионально-техническом колледже сферы обслуживания реализуется волонтерский проект по поддержке пожилых людей, сообщила корреспонденту БЕЛТА куратор проекта Людмила Давыдова.



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Инициатива "Не рядом, а вместе" рассчитана на два года.

Проект реализуется в Текстильном микрорайоне Барановичей за счет немецкого фонда "Память, ответственность и будущее" совместно с международным общественным объединением "Взаимопонимание". Сумма гранта составляет около 22 тыс. евро. Эти деньги направят на оказание поддержки бывшим военнопленным, узникам концлагерей и гетто, пострадавшим от нацистских преследований, а также одиноким пожилым людям, которые родились до 9 мая 1945 года.

"В нашем колледже активно развивается волонтерское движение. Мы ожидаем, что за время действия проекта в нем поучаствуют практически все учащиеся, в силу своих возможностей помогут пожилым людям", - отметила Людмила Давыдова.

В частности, учащиеся будут оказывать пенсионерам бытовые услуги. Бесплатно сделают им стрижку, маникюр, отремонтируют одежду, помогут с уборкой по дому или во дворе. Также волонтеры позаботятся о досуге своих подопечных. Для них организуют кружки рукоделия и творчества, компьютерной грамотности, создадут группу для занятий скандинавской ходьбой. Особая значимость уделяется мероприятиям, на которых в теплой атмосфере пожилые люди смогут пообщаться между собой и поговорить с молодежью.

Еще одним направлением проекта является сохранение памяти. Молодые люди будут записывать воспоминания прошедших войну людей. Затем они будут опубликованы в книге и размещены в музее колледжа. Историческую экспозицию дополнят черно-белые фотографии военных и послевоенных лет.