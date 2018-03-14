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"Маленький принц" возвращается на сцену Брестского театра драмы

15.03.2018 10:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Брестском академическом театре драмы 18 марта состоится премьерный показ восстановленного спектакля "Маленький принц", сообщает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54044.php

Философскую сказку по всемирно известному произведению французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери заслуженный коллектив Беларуси ставит во второй раз.

Восстановленный спектакль-реквием посвящается памяти основателей постановки - художника Виктора Лесина, композитора Василия Кондрасюка и актера Виктора Пискуна, сыгравшего первым главную роль в "Маленьком принце" более десяти лет назад.

"Хотелось бы, чтобы работы этих людей не забывались. Поэтому мы восстанавливали спектакль в том виде, в каком он был сделан в 2006 году: по реквизиту, декорациям, сценографии, музыке. Была попытка перенести постановку на большую сцену, но из этого ничего не получилось - другой ракурс, посыл, камерность. Поэтому мы убедили руководство театра ставить спектакль в малом зале. К этой работе было решено вернуться еще и потому, что в театр пришло много молодых актеров. Кроме того, заявленная тематика должна быть интересна среднему и старшему школьному возрасту, а для этой аудитории у нас не так много спектаклей", - рассказал режиссер-постановщик Тимофей Ильевский.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54044.php

"Маленький принц" возвращается на сцену Брестского театра драмы

Из прежнего состава "Маленького принца" в новой постановке заняты актеры Геннадий Чуриков (Король) и Олег Бузук (Делец). Главную роль летчика играет актер Михаил Ильич, Маленького принца - Иван Гизмонт. Также в спектакле заняты Екатерина Яцкавец, Таиса Осипова, Вячеслав Цыцковский, Сергей Кондратюк, Дарья Старосотникова, Дмитрий Ботюк, Артем Загдай, Александра Грибко, Ольга Жук.

Аллегорическая повесть Экзюпери является одной из лучших воспитательных книг в мировой литературе. На языке сказки она говорит с людьми любых возрастов о жизни и смерти, любви и дружбе, учит быть счастливым. Для этого нужно только уметь наслаждаться ароматом цветов и закатом солнца, не оставлять тех, кого любишь. История приключений маленького чистого мальчика по неизведанным планетам содержит невероятную концентрацию житейской мудрости.

"Экзюпери написал своего "Маленького принца" на одном дыхании. Хотя загадок в повести много. В сценической адаптации мы не пытаемся ее трактовать по-своему, а стараемся в какой-то степени передать то, что заложено автором. Чем многослойнее произведение, тем сложнее его интерпретировать. На мой взгляд, в данном случае важнее скользящие ассоциации, намеки, нежели лобовое объяснение", - пояснил концепцию постановки автор.

Спектакль идет 1 час 45 минут без антракта. Второй премьерный показ философской сказки запланирован в БАТД на 24 марта.

 
 
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В Брестском академическом театре драмы 18 марта состоится премьерный показ восстановленного спектакля "Маленький принц", сообщает корреспондент БЕЛТА. ...

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