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Европа - Samsung, Америка - Apple: какие смартфоны популярны в разных частях мира

15.03.2018 10:42 — Разное | Tut.by  
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Аналитическая компания Counterpoint опубликовала исследование, в котором рассказала о глобальных и региональных поставках смартфонов в четвертом квартале 2017 года.


Глобальные поставки смартфонов снизились на 3% по отношению к прошлому году, и в тоже время выросли на 3% в сравнении с предшествующим кварталом (3-м кварталом 2017-го). Мировые продажи аппаратов Apple снизились на 1%. При этом квартальная выручка компании оказалась самой высокой благодаря iPhone X.

Компания Xiaomi — самый быстрорастущий бренд смартфонов. Производитель показал рост в 83% в сравнении с предыдущим годом. Высокая конкуренция на домашнем китайском рынке заставила компанию расширяться за рубежом и на соседних рынках для поддержания роста.

В Северной Америке рыночная доля Apple составляет 45%. За ней следует компания Samsung с долей в 20%. На третьем месте расположилась LG с 14%. Четвертая и пятая строчки принадлежат ZTE и Lenovo с соответствующими долями в 10% и 4%.


В Европе на первом месте по рыночной доле (28%) является компания Samsung. Вторая строка (26%) у Apple. Третья, четвертая и пятая позиции соответственно занимают компании Huawei, Wiko и HMD Global с рыночными долями в 13%, 3% и 3%.

На азиатском рынке ситуация чуть иная. Рыночная доля Apple — 15%, Oppo — 14%, Xiaomi — 13%, Huawei — 12%, Vivo — 11%.

В Латинской Америке наибольшей популярностью пользуются смартфоны Samsung, которые занимают 36% рынка. За ней следует Lenovo с показателем в 13%, LG — 8%, Huawei — 6%, Apple — 4%.

В странах Африки рыночная доля компании Samsung составляет 23%, iTel — 8%, Tecno — 8%, Apple — 6%, Huawei — 6%.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Apple, Samsung и Xiaomi:

 
 
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Приводим результаты исследования аналитической фирмы Counterpoint.

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