|
Что значит формула, которую Стивен Хокинг хотел поместить на свой надгробный камень
14 марта
В 2002 году на своем 60-летии доктор Хокинг
Эта формула — центральный элемент нашего понимания черных дыр, отмечает издание
Вот она:
Энтропия здесь обозначена буквой S, а площадь поверхности черной дыры — A. Остальные буквы — константы: k — постоянная Больцмана, c — скорость света, ħ - приведенная постоянная Планка, G — гравитационная постоянная.
Этой формулой Хокинг и Бекенштейн показали, что энтропия черной дыры пропорциональна площади ее горизонта событий. Это очень интересно: ведь энтропия обычного тела пропорциональна его объему, а не площади.
Формула Бекенштейна — Хокинга разрешила противоречие теории черных дыр законам термодинамики. Однако при этом возник новый
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Формула Бекенштейна - Хокинга разрешила противоречие теории черных дыр законам термодинамики.
|
Архив (Разное)
Комментарии