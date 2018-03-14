Что значит формула, которую Стивен Хокинг хотел поместить на свой надгробный камень

14 марта умер известный астрофизик Стивен Хокинг. Возможно, на его надгробной плите разместят формулу — во всяком случае сам он этого хотел. Пришло время объяснить, что она значит.



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В 2002 году на своем 60-летии доктор Хокинг говорил , что хочет, чтобы на надгробии на его могиле была изображена формула Бекенштейна — Хокинга, которая описывает энтропию черной дыры.

Эта формула — центральный элемент нашего понимания черных дыр, отмечает издание IFLScience . Стивен Хокинг работал над ней вместе со своим коллегой Яаковом Бекенштейном.

Вот она:

Энтропия здесь обозначена буквой S, а площадь поверхности черной дыры — A. Остальные буквы — константы: k — постоянная Больцмана, c — скорость света, ħ - приведенная постоянная Планка, G — гравитационная постоянная.

Этой формулой Хокинг и Бекенштейн показали, что энтропия черной дыры пропорциональна площади ее горизонта событий. Это очень интересно: ведь энтропия обычного тела пропорциональна его объему, а не площади.

Формула Бекенштейна — Хокинга разрешила противоречие теории черных дыр законам термодинамики. Однако при этом возник новый парадокс , затрагивающий самые основы квантовой механики. Физики оказались перед вопросом: исчезает ли информация внутри черной дыры бесследно? Стивен Хокинг и другие ученые работали над ответом на него в течение последних десятилетий.