Прибыль белорусских предприятий упала почти в 50 раз





По информации Белстата, чистая прибыль белорусских организаций за январь 2018 года составила 12 млн рублей. В январе 2017 года цифра была оптимистичнее - 580,2 млн рублей.

Доля убыточных предприятий за год сократилась незначительно - с 24,9% до 24,6%. При этом в январе 2018 года вырученные организациями средства выросли на 17,5% и составили 16,5 миллиардов рублей. Себестоимость увеличилась на 17,9% до 13,3 миллиардов рублей.

Прибыль от реализации в сравнении с январем 2017 года выросла на 17,6%, но после вычета всех финансовых обязательств это сумма уменьшилась практически в 10 раз до 172,7 миллионов рублей. А после вычета налогов ещё печальней, сообщил Sputnik .

Рентабельность продаж и реализованной продукции составили 9,4% и 7,5%, как и в январе 2017 года.