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Viva Braslav Open Air 2018 назвал 9 первых участников
Среди первых хэдлайнеров одного из главных белорусских опен-эйров, который пройдет 3−4 августа 2018 на
Помимо них в фестивале примет участие коллектив Сергея Бобунца (экс-«Смысловые галлюцинации») с песнями «Вечной молодой», «Зачем топтать мою любовь», «Звезды 3000» и другими хитами, которые знают миллионы. В программе также заявлены выступления белорусских рокеров Nizkiz и Nuteki, голландских EDM-артисты CMC$ и Kill the Buzz. И это даже не половина всех участников мероприятия.
— В этом году впервые фестиваль будет состоять из двух полноценных дней. Это значит, что будет в два раза больше музыки и развлечений, — рассказывают организаторы мероприятия Олег и Евгений Лабуть. — Как и раньше, в основе фестиваля много современной популярной и танцевальной электронной музыки. Но за счет увеличения количества музыкальных площадок станет больше хип-хопа, поп-рока и разных видов электронной музыки. О них мы расскажем чуть позже. Больше развлекательных зон и входов на площадку, в два раза увеличится кемпинг. Это будет незабываемый уикенд!
Фестивальный кемпинг откроется в 8 утра в пятницу 3 августа и будет работать до 16 часов воскресенья 5 августа. В прошлом году мероприятие собрало более 20 тысяч зрителей.
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Узнайте, кто среди первых хэдлайнеров одного из главных белорусских опен-эйров, который пройдет 3−4 августа 2018 на городском пляже Браслава.
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