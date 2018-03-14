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Viva Braslav Open Air 2018 назвал 9 первых участников

15.03.2018 11:09 — Разное | Tut.by  
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Среди первых хэдлайнеров одного из главных белорусских опен-эйров, который пройдет 3−4 августа 2018 на городском пляже Браслава, интернет-герои «Мальбэк и Сюзанна» (Россия), поп-певец Артем Пивоваров (Украина), рэпер Скруджи (Россия) и EDM-продюсер Jay Hardway (Нидерланды).


Помимо них в фестивале примет участие коллектив Сергея Бобунца (экс-«Смысловые галлюцинации») с песнями «Вечной молодой», «Зачем топтать мою любовь», «Звезды 3000» и другими хитами, которые знают миллионы. В программе также заявлены выступления белорусских рокеров Nizkiz и Nuteki, голландских EDM-артисты CMC$ и Kill the Buzz. И это даже не половина всех участников мероприятия.

— В этом году впервые фестиваль будет состоять из двух полноценных дней. Это значит, что будет в два раза больше музыки и развлечений, — рассказывают организаторы мероприятия Олег и Евгений Лабуть. — Как и раньше, в основе фестиваля много современной популярной и танцевальной электронной музыки. Но за счет увеличения количества музыкальных площадок станет больше хип-хопа, поп-рока и разных видов электронной музыки. О них мы расскажем чуть позже. Больше развлекательных зон и входов на площадку, в два раза увеличится кемпинг. Это будет незабываемый уикенд!

Фестивальный кемпинг откроется в 8 утра в пятницу 3 августа и будет работать до 16 часов воскресенья 5 августа. В прошлом году мероприятие собрало более 20 тысяч зрителей.

Стандартный билет на два дня Viva Braslav Open Air 2018 сейчас стоит 36,95 рублей. Место под палатку в фестивальном кемпинге (до 4 человек, три дня) — 29,95 рублей. Новинка этого года — VIP-билеты по цене 179,95 рублей (два дня).

***

Напомним, для пользователей своего приложения AFISHA.TUT.BY проводит новый розыгрыш, где можно получить бесплатно билеты на концерт Hot & Top. Europa Plus TV в Минске. Мероприятие состоится на сцене «Минск-Арены» 8 апреля. Билеты уже в продаже, а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 16 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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