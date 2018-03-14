Аналогов нет в мире. В Эстонии хотят ввести новую визу для трудовых мигрантов

Министерство внутренних дел Эстонии предлагает ввести в обращение вид визы, аналогов которому в мире нет, сообщает delfi.ee со ссылкой на интернет-ресурс Eesti Päevaleht. Эта виза, как планируется, позволит иностранным специалистам определенное время работать в Эстонии без оформления трудовых отношений с местными работодателями. Ожидается, что нововведение привлечет в страну иностранных работников.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По словам советника МВД Эстонии Киллу Вантси, целевой аудиторией являются люди, чья работа не зависит от их локации: «Они пользуются средствами телекоммуникации, чтобы работать по интернету в качестве сотрудника какой-либо иностранной фирмы или фирмы, базирующейся за рубежом».

«Формы трудовых отношений постоянно меняются, и Эстония могла бы стать первой в мире страной, в которой правила миграция идут в ногу со временем», — добавила она. Сейчас многие работающие таким образом люди находятся в Эстонии на основании туристической визы, которая в действительности права работать на месте не дает. Для того, чтобы остаться в стране на более долгий период, таким людям следует подыскать работодателя в Эстонии.

На основании дигитальной визы Эстонию могло бы посещать в год 10% э-резидентов, то есть 1400 человек. «Но сейчас это гадание на кофейной гуще. На практике эта цифра может оказаться больше», — сказала Вантси.

Интернет-ресурс Eesti Päevaleht приводит в пример специалиста по имени Санчеc, который работал в Цинциннати, Милане, Париже и Нью-Йорке. Если ему сейчас нужно будет подыскать себе место новое жительства, где бы он смог заниматься удаленной работой, то он выберет средний по величине город с хорошо развитой сетью общественного транспорта, интернет-сообщением, местами общепита и барами. «Берлин, Копенгаген и Таллинн хорошо для этого подходят», — говорит мужчина.

Санчеc — один из тех, для кого МВД Эстонии инициировал разработку нового вида визы. На данный момент план находится в стадии составления законодательного акта, и детали пока неясны.