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Аналогов нет в мире. В Эстонии хотят ввести новую визу для трудовых мигрантов
Министерство внутренних дел Эстонии предлагает ввести в обращение вид визы, аналогов которому в мире нет,
По словам советника МВД Эстонии Киллу Вантси, целевой аудиторией являются люди, чья работа не зависит от их локации: «Они пользуются средствами телекоммуникации, чтобы работать по интернету в качестве сотрудника какой-либо иностранной фирмы или фирмы, базирующейся за рубежом».
«Формы трудовых отношений постоянно меняются, и Эстония могла бы стать первой в мире страной, в которой правила миграция идут в ногу со временем», — добавила она. Сейчас многие работающие таким образом люди находятся в Эстонии на основании туристической визы, которая в действительности права работать на месте не дает. Для того, чтобы остаться в стране на более долгий период, таким людям следует подыскать работодателя в Эстонии.
На основании дигитальной визы Эстонию могло бы посещать в год 10% э-резидентов, то есть 1400 человек. «Но сейчас это гадание на кофейной гуще. На практике эта цифра может оказаться больше», — сказала Вантси.
Интернет-ресурс Eesti Päevaleht приводит в пример специалиста по имени Санчеc, который работал в Цинциннати, Милане, Париже и Нью-Йорке. Если ему сейчас нужно будет подыскать себе место новое жительства, где бы он смог заниматься удаленной работой, то он выберет средний по величине город с хорошо развитой сетью общественного транспорта, интернет-сообщением, местами общепита и барами. «Берлин, Копенгаген и Таллинн хорошо для этого подходят», — говорит мужчина.
Санчеc — один из тех, для кого МВД Эстонии инициировал разработку нового вида визы. На данный момент план находится в стадии составления законодательного акта, и детали пока неясны.
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Новая виза, как планируется, позволит иностранным специалистам работать в Эстонии без оформления трудовых отношений с местными работодателями.
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