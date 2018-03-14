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Пилот истребителя Typhoon заснял опасный маневр Су-30СМ

15.03.2018 11:07 — Разное | Tut.by  
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Работу итальянских истребителей ВВС Typhoon в Эстонии показали на видео, опубликованном на канале Минобороны Италии. В рамках учений «Балтийский орел» итальянские истребители обеспечивали патрулирование в режиме 24/7 и не раз встречались в воздухе с российскими машинами.

На видео можно разглядеть такие российские воздушные суда, как самолет радиоэлектронной разведки и РЭБ Ил-20, два истребителя Су-27 и один Су-30СМ. Последний появляется опасно близко от итальянского Typhoon (0.28). Кроме того, в ролике присутствуют эстонские самолеты Ан-2 и Л-39, а также истребители НАТО. Для итальянских истребителей это уже вторая миссии по поддержке войск НАТО в Балтийском регионе.

Истребитель Eurofighter Typhoon может развивать скорость до 2495 км/ч, он вооружен 27-мм пушкой и может нести разнообразный арсенал ракет: для воздушного боя Sidewinder, AMRAAM, а также ракеты класса «воздух-земля» Taurus и Storm Shadow. Этими истребителями располагают немецкие, британские, итальянские и испанские ВВС.

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На видео можно разглядеть такие российские воздушные суда, как самолет радиоэлектронной разведки и РЭБ Ил-20.

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