От мобильников до окон. Минчанам вернули 153 тысяч рублей за некачественные товары и услуги

Минчанам за прошлый год вернули почти 153 тысяч рублей за некачественные товары и услуги. Об этом рассказал заместитель начальника отдела по контролю за рекламой и защите прав потребителей управления торговли и услуг Мингорисполкома Владимир Пучик, передает БЕЛТА .

При этом большую часть денег — 84,8 тысячи рублей — вернули по решению суда, остальную — в досудебном порядке. В бюджет взыскали почти 68,7 тысячи штрафов. Всего уполномоченными по защите прав потребителей Мингорисполкома поступило 3880 обращений.

Больше всего жалоб пришлось на сферу торговли, в частности, реализации сложной бытовой техники и мобильных телефонов. Также возникали претензии на установку дверей и окон.

«Сложнее всего помочь потребителям защитить свои интересы в случаях, когда товары приобретены через интернет-магазины, и гражданин точно не знает, кто продавец продукции. В последнее время отмечается спад обращений по поводу некачественно оказанных туристических услуг», — отметил Владимир Пучик.