﻿ От мобильников до окон. Минчанам вернули 153 тысяч рублей за некачественные товары и услуги. 21.by
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От мобильников до окон. Минчанам вернули 153 тысяч рублей за некачественные товары и услуги

15.03.2018 11:30 — Разное | Tut.by  
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Минчанам за прошлый год вернули почти 153 тысяч рублей за некачественные товары и услуги. Об этом рассказал заместитель начальника отдела по контролю за рекламой и защите прав потребителей управления торговли и услуг Мингорисполкома Владимир Пучик, передает БЕЛТА.

При этом большую часть денег — 84,8 тысячи рублей — вернули по решению суда, остальную — в досудебном порядке. В бюджет взыскали почти 68,7 тысячи штрафов. Всего уполномоченными по защите прав потребителей Мингорисполкома поступило 3880 обращений.

Больше всего жалоб пришлось на сферу торговли, в частности, реализации сложной бытовой техники и мобильных телефонов. Также возникали претензии на установку дверей и окон.

«Сложнее всего помочь потребителям защитить свои интересы в случаях, когда товары приобретены через интернет-магазины, и гражданин точно не знает, кто продавец продукции. В последнее время отмечается спад обращений по поводу некачественно оказанных туристических услуг», — отметил Владимир Пучик.

 
 
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Больше всего жалоб пришлось на сферу торговли, в частности, реализации сложной бытовой техники и мобильных телефонов.

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