|
Сайт белорусской милиции #перехват взломан и уже недоступен
На сайте проекта «Перехват» злоумышленники разместили изображения президентов Беларуси и России и написали «Российско-белорусское сотрудничество».
На этом «баннере» выставлен логотип украинской инициативы «Ukrainian Cyber Forces» («Украинские кибер-войска»). Предположения о том, что сайт взломали эти украинские деятели, неверны, ведь логотип мог разместить кто угодно.
В 9:20 на сайте проекта можно было увидеть данные изображения, в настоящее время ресурс недоступен.
«#перехват» был создан для онлайн-сообщений граждан о правонарушениях на территории Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На сайте проекта «Перехват» злоумышленники разместили изображения президентов Беларуси и России и написали «Российско-белорусское сотрудничество».
|
Архив (Разное)
Комментарии