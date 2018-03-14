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Сайт белорусской милиции #перехват взломан и уже недоступен

15.03.2018 11:47 — Разное | БДГ  
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На сайте проекта «Перехват» злоумышленники разместили изображения президентов Беларуси и России и написали «Российско-белорусское сотрудничество».

На этом «баннере» выставлен логотип украинской инициативы «Ukrainian Cyber Forces» («Украинские кибер-войска»). Предположения о том, что сайт взломали эти украинские деятели, неверны, ведь логотип мог разместить кто угодно.

В 9:20 на сайте проекта можно было увидеть данные изображения, в настоящее время ресурс недоступен.

«#перехват» был создан для онлайн-сообщений граждан о правонарушениях на территории Беларуси.

 
 
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На сайте проекта «Перехват» злоумышленники разместили изображения президентов Беларуси и России и написали «Российско-белорусское сотрудничество».

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