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В Беларуси появились лжеброкеры, которые "помогают" получить кредит на карточку за деньги
В Беларуси зафиксированы случаи обмана владельцев карточек лжеброкерами, которые предлагают свою помощь в получении кредита. Об этом
— Лжеброкеры запрашивают у обратившегося за помощью кредитополучателя паспортные данные, и смс-пароли от мобильного банка, — рассказали о схеме, по которой действуют обманщики в банке. — А затем устанавливают мобильный банк на своих личных гаджетах и получают свободный доступ к счетам.
После того, как банк одобрит заявку, с кредитного счета списывается сумма вознаграждения.
— Кроме того, в некоторых случаях лжеброкеры представляются сотрудниками Альфа-Банка. Но ни один представитель банка не может предлагать подобного рода услуги и взимать плату за их оказание, — обращают внимание в банке. Там подчеркивают, что все операции, которые предлагают сделать обманщики, клиент может выполнить сам и платить за это ничего не нужно.
— Просим вас быть внимательными и осторожными, не передавать номера банковских карточек, паспортные данные, смс-пароли, номер мобильного телефона и другую информацию третьим лицам. А также учитывать, что все операции в мобильном банке Insync.by каждый клиент Альфа-Банка может сделать самостоятельно без посредников, — говорят в банке.
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