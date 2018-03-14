ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси появились лжеброкеры, которые "помогают" получить кредит на карточку за деньги

15.03.2018 11:54 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси зафиксированы случаи обмана владельцев карточек лжеброкерами, которые предлагают свою помощь в получении кредита. Об этом предупреждает Альфа-Банк. Клиенту, который доверил лжеброкерам личные данные своей карточки, приходится платить вознаграждение за то, что он может сделать сам совершенно бесплатно.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта: pixabay.com

— Лжеброкеры запрашивают у обратившегося за помощью кредитополучателя паспортные данные, и смс-пароли от мобильного банка, — рассказали о схеме, по которой действуют обманщики в банке. —  А затем устанавливают мобильный банк на своих личных гаджетах и получают свободный доступ к счетам.

После того, как банк одобрит заявку, с кредитного счета списывается сумма вознаграждения.

— Кроме того, в некоторых случаях лжеброкеры представляются сотрудниками Альфа-Банка. Но ни один представитель банка не может предлагать подобного рода услуги и взимать плату за их оказание, — обращают внимание в банке. Там подчеркивают, что все операции, которые предлагают сделать обманщики, клиент может выполнить сам и платить за это ничего не нужно.

— Просим вас быть внимательными и осторожными, не передавать номера банковских карточек, паспортные данные, смс-пароли, номер мобильного телефона и другую информацию третьим лицам. А также учитывать, что все операции в мобильном банке Insync.by каждый клиент Альфа-Банка может сделать самостоятельно без посредников, — говорят в банке.

Читайте также
МВД Беларуси предупредило о появлении нового вида мошенничества с карточками
Жительница Бешенковичей в «Одноклассниках» перевела деньги мошенникам, обещавшим крупный кредит
 
 
Ссылка на источник 77
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Клиент платит за услугу, которую может сделать сам совершенно бесплатно.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Правительство заплатит по кредитам Гродненского стеклозавода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика