В Беларуси зафиксированы случаи обмана владельцев карточек лжеброкерами, которые предлагают свою помощь в получении кредита. Об этом предупреждает Альфа-Банк. Клиенту, который доверил лжеброкерам личные данные своей карточки, приходится платить вознаграждение за то, что он может сделать сам совершенно бесплатно.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта: pixabay.com

— Лжеброкеры запрашивают у обратившегося за помощью кредитополучателя паспортные данные, и смс-пароли от мобильного банка, — рассказали о схеме, по которой действуют обманщики в банке. — А затем устанавливают мобильный банк на своих личных гаджетах и получают свободный доступ к счетам.

После того, как банк одобрит заявку, с кредитного счета списывается сумма вознаграждения.

— Кроме того, в некоторых случаях лжеброкеры представляются сотрудниками Альфа-Банка. Но ни один представитель банка не может предлагать подобного рода услуги и взимать плату за их оказание, — обращают внимание в банке. Там подчеркивают, что все операции, которые предлагают сделать обманщики, клиент может выполнить сам и платить за это ничего не нужно.

— Просим вас быть внимательными и осторожными, не передавать номера банковских карточек, паспортные данные, смс-пароли, номер мобильного телефона и другую информацию третьим лицам. А также учитывать, что все операции в мобильном банке Insync.by каждый клиент Альфа-Банка может сделать самостоятельно без посредников, — говорят в банке.