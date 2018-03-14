Правительство заплатит по кредитам Гродненского стеклозавода





ОАО "Гродненский стеклозавод" будет оказана господдержка по уплате процентов за пользование банковскими кредитами. Выплаты будут производится с 1 января по 31 декабря 2018 года.

Это предусмотрено постановлением Совета Министров №194 от 13 марта 2018 года.

Совет Министров постановил уплачивать с 1 января по 31 декабря 2018 года за счет средств республиканского бюджета проценты за пользование предоставленными ОАО "Гродненский стеклозавод" кредитом по договору от 30 декабря 2010 года и кредитами, указанными в приложениях к постановлению в течение срока возврата (погашения) этих кредитов.

Платежи будут производится на основании представленных ОАО "Гродненский стеклозавод" в Министерство финансов и согласованных с банками сведений о суммах начисленных и подлежащих уплате процентов за пользование банковскими кредитами.

Высвобождаемые денежные средства направляются ОАО "Гродненский стеклозавод" на пополнение собственных оборотных средств, сообщила БЕЛТА .

Министерству архитектуры и строительства совместно с Министерством финансов и Государственным комитетом по имуществу поручено в 2018 году увеличить белорусскую долю в уставном фонде ОАО "Гродненский стеклозавод" на сумму оказанной в 2017 году государственной поддержки, путем эмиссии акций дополнительного выпуска и их передачи в собственность Беларуси.