Междугородние маршрутные такси в Беларуси возобновляют свою работу, сообщил БЕЛТА начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Дубина.





«Междугородние автомобильные перевозчики, ранее работавшие в нерегулярном сообщении, возобновляют свою деятельность, но уже в качестве регулярных перевозчиков. Рынок оживает, сейчас заключено 25 договоров с перевозчиками, которые раньше работали как „нерегулярщики“. Согласно этим договорам 135 машин смогут работать на маршрутах: кто-то из них уже осуществляет перевозки, кто-то начнет в ближайшее время», — отметил он.

Сергей Дубина также рассказал, что на этой неделе был заключен первый договор между оператором пассажирских перевозок и диспетчерской службой, согласно которому диспетчер официально признан перевозчиком. «Это первый случай, когда диспетчер становится и перевозчиком. Если раньше диспетчер только бронировал места и передавал эту информацию „нерегулярщикам“, с которыми он работал, то сейчас диспетчер будет заключать договор с оператором на осуществление регулярных перевозок. Ему будут давать расписание, он будет нести ответственность за срыв рейсов. А уже потом диспетчер будет заключать договоры со своими партнерами — ИП», — пояснил начальник управления. Он уточнил, что первый договор был заключен с «Полоцким экспрессом».

Как сообщает газета «СБ. Беларусь сегодня» , на маршруте между Минском и Житковичами 16 марта возобновляет свою деятельность «Туровский экспресс». В режиме регулярного сообщения поехали маршрутки на Солигорск. По словам руководителя «Полоцкого экспресса» Дмитрия Новицкого, в ближайшие день−два на линию выйдут и они.





В «Миноблпассажиртрансе» к выдаче разрешений на маршруты приступили с 27 февраля, и, по словам заместителя директора Вадима Дылько, первый оформленный договор был по маршруту на Слуцк.

«Сейчас туда организуются более 10 отправлений ежедневно, и это если говорить только о маршрутках. Перевозчики из Копыля, ранее работавшие как нерегулярные, также подали заявления и сейчас официально обслуживают маршрут. Мы составляем и обсуждаем график движения, максимально удобный для местных жителей, чтобы была возможность уехать рано утром из города и вернуться после рабочего дня. Сейчас работаем над нормализацией регулярного сообщения с Боровлянами, принимая во внимание социальную важность находящихся там медицинских учреждений. Возможность принять участие в будущих конкурсах должна быть у любого перевозчика, независимо от объема его автопарка», — рассказал он.

Заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам, председатель правления Белорусского союза транспортников Валерий Бороденя напоминает, что возможность создавать операторов перевозок была предусмотрена и раньше. «Почему в некоторых регионах операторов перевозок не создали раньше? Ведь этот институт был предусмотрен и в предыдущей редакции закона… Дотироваться, к слову, через него на конкурсной основе должны не только государственные перевозчики, но и частные. Есть еще одно предложение: вокзалы, с которыми перевозчики заключают договоры, не должны относиться к системам облавтотрансов или „Минсктранса“. Главное, чтобы все варианты обсуждались с пользой для дела и в интересах пассажиров», — констатировал он.

Проблема с маршрутными такси, которые ездят из города в город, в конце февраля приобрела небывалый размах. Из-за изменений в Закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» многие маршрутчики-«нерегулярщики» с 26 февраля не смогли выйти на рейсы. В итоге в некоторых городах люди и вовсе лишились возможности добраться в столицу. Известно, что 27 февраля не выезжали в рейсы «нерегулярщики» из Полоцка и Новополоцка , Слуцка, Солигорска и Копыля. Зато изменения в закон поддерживают перевозчики регулярных рейсов. Изменения в законодательстве начали готовиться еще в 2014 году. Их инициаторами были многие транспортные предприятия, которые жаловались на засилье перевозчиков. Последние выполняли регулярные рейсы, не имея на это разрешения. В итоге в 2015 году законопроект вынесли на общественное обсуждение, а 23 января он вступил в силу.