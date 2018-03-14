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Поехали! На дороги вернутся 135 машин бывших "нерегулярщиков", "Полоцкий экспресс" стал перевозчиком
Междугородние маршрутные такси в Беларуси возобновляют свою работу, сообщил
«Междугородние автомобильные перевозчики, ранее работавшие в нерегулярном сообщении, возобновляют свою деятельность, но уже в качестве регулярных перевозчиков. Рынок оживает, сейчас заключено 25 договоров с перевозчиками, которые раньше работали как „нерегулярщики“. Согласно этим договорам 135 машин смогут работать на маршрутах: кто-то из них уже осуществляет перевозки, кто-то начнет в ближайшее время», — отметил он.
Сергей Дубина также рассказал, что на этой неделе был заключен первый договор между оператором пассажирских перевозок и диспетчерской службой, согласно которому диспетчер официально признан перевозчиком. «Это первый случай, когда диспетчер становится и перевозчиком. Если раньше диспетчер только бронировал места и передавал эту информацию „нерегулярщикам“, с которыми он работал, то сейчас диспетчер будет заключать договор с оператором на осуществление регулярных перевозок. Ему будут давать расписание, он будет нести ответственность за срыв рейсов. А уже потом диспетчер будет заключать договоры со своими партнерами — ИП», — пояснил начальник управления. Он уточнил, что первый договор был заключен с «Полоцким экспрессом».
Как сообщает газета
В «Миноблпассажиртрансе» к выдаче разрешений на маршруты приступили с 27 февраля, и, по словам заместителя директора Вадима Дылько, первый оформленный договор был по маршруту на Слуцк.
«Сейчас туда организуются более 10 отправлений ежедневно, и это если говорить только о маршрутках. Перевозчики из Копыля, ранее работавшие как нерегулярные, также подали заявления и сейчас официально обслуживают маршрут. Мы составляем и обсуждаем график движения, максимально удобный для местных жителей, чтобы была возможность уехать рано утром из города и вернуться после рабочего дня. Сейчас работаем над нормализацией регулярного сообщения с Боровлянами, принимая во внимание социальную важность находящихся там медицинских учреждений. Возможность принять участие в будущих конкурсах должна быть у любого перевозчика, независимо от объема его автопарка», — рассказал он.
Заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам, председатель правления Белорусского союза транспортников Валерий Бороденя напоминает, что возможность создавать операторов перевозок была предусмотрена и раньше. «Почему в некоторых регионах операторов перевозок не создали раньше? Ведь этот институт был предусмотрен и в предыдущей редакции закона… Дотироваться, к слову, через него на конкурсной основе должны не только государственные перевозчики, но и частные. Есть еще одно предложение: вокзалы, с которыми перевозчики заключают договоры, не должны относиться к системам облавтотрансов или „Минсктранса“. Главное, чтобы все варианты обсуждались с пользой для дела и в интересах пассажиров», — констатировал он.
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Поехали! На дороги вернутся 135 машин бывших "нерегулярщиков", "Полоцкий экспресс" стал перевозчиком
Междугородние автомобильные перевозчики, ранее работавшие в нерегулярном сообщении, возобновляют свою деятельность, но уже в качестве регулярных перевозчиков.
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