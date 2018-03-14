Лукашенко подтверждает возможность обсуждения в будущем внесения изменений в Конституцию

Со временем в Беларуси придут к обсуждению вопроса о внесении изменений в Основной закон страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с судьями Конституционного суда, передает корреспондент БЕЛТА.



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"Я уже говорил на встречах с парламентариями и судейским корпусом, что со временем мы придем к обсуждению вопроса о внесении изменений в Основной Закон, - сказал Александр Лукашенко. - Все очень просто, не надо в этом искать какие-то новости, вплоть до фейковых. Надо понимать, что законотворчество - живой процесс, как и все законы, подзаконные акты, это живой организм, который должен совершенствоваться, чтобы не отстать от той жизни, которая пульсирует вообще в мире".

"Жизнь идет вперед, и вы видите, насколько уже вот за наше поколение мы продвинулись. Когда мы начинали на заре нашей независимости, не могли представить, какие проблемы будут стоять перед нами, и что экономика уйдет в IT-сферу, и уже там все народы будут искать свое счастье - меньше будут говорить об углеводородах, а на повестку дня встанет инновация", - отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь следит за тенденциями и в стране стараются своевременно принимать решения, направленные на развитие государства. "Жизнь не стоит на месте, она очень бурно развивается, и, естественно, мы должны успевать меняться сами, подстраиваться под эту жизнь. Все это надо делать на законном уровне, исходя из требований нашей жизни, - убежден он. - Потому что и общество меняется, и мы с вами меняемся. Естественно, Конституция должна быть на шаг-два впереди изменений нашего общества. Отсюда и проблема, которая перед нами, как я уже сказал, если не встала, то встанет, о корректировке, изменении норм Конституции".