В отношении россиянина, пропавшего из колонии-поселения в Горках, возбудили дело за побег

В Горках расследуется уголовное дело по факту побега из исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы. Подозреваемым признан гражданин России 1974 года рождения, отбывавший наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, в ИКП-16 в Горках за «пьяное» ДТП.

Напомним, речь идет о виновнике смертельного наезда на 47-летнего велосипедиста ночью 19 июня прошлого года в Кричевском районе возле деревни Зуи. Гражданин России на VW ехал по дороге Кричев — Орша — Лепель, в какой-то момент пошел на обгон машины и сбил велосипедиста, который ехал по обочине встречной полосы на велосипеде с фликерами. Тот от полученных травм умер на месте. Водитель VW был пьян.

В октябре 2017 года суд вынес виновнику аварии приговор: 4 года колонии-поселения и лишение прав на 5 лет. Его отправили в Горки. Однако надолго россиянин в колонии не задержался: как мы уже писали , ему удалось «обойти охрану, поймать такси и доехать на нем в Россию».

— Будучи трудоустроенным рабочим на одном из предприятий района, 8 февраля он был выведен из ИКП-16 для выполнения работ в организации, откуда впоследствии совершил побег, — рассказал TUT.BY официальный представитель СК Сергей Кабакович.

В связи с совершением побега подозреваемый был объявлен в международный розыск. Белорусским следователям известно, что он находится в Тюменской области.

— Решается вопрос о передаче материалов уголовного дела правоохранительным структурам России для привлечения мужчины к уголовной ответственности.

Российские правоохранительные органы мужчину задержали, но белорусам не выдали. Пока «в тюрьму Александр не сел, спокойно живет на свободе, занимается бизнесом», сообщал телеграм-канал Mash.