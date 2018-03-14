Стали известны все пары 2-го раунда Кубка Гагарина

Стали известны все пары 2-го раунда плей-офф чемпионата КХЛ.



Фото: khl.ru

Самой напряженной дуэлью первой стадии Кубка Гагарина стало противостояние уфимского «Салавата Юлаева» и омского «Авангарда», где потребовалось провести все семь поединков. Причем в заключительном из них уфимцы 14 марта вырвали победу лишь в овертайме — 4:3.

Путевку в следующий раунд «Салавату» на 73-й минуте принес защитник Максим Гончаров. Бывший голкипер минского «Динамо» Бен Скривенс, защищающий нынче ворота уфимцев, отразил 39 из 41 броска (95,1%). Экс-капитан сборной Беларуси Андрей Стась в составе «Авангарда» провел на льду 15 минут 55 секунд и результативными баллами не отметился, исполнив 2 броска в створ ворот и выиграв 11 из 17 вбрасываний.

Всего же в 7 матчах первого раунда плей-офф Андрей Стась заработал 5 (0+5) бомбардирских баллов при показателе полезности «0» и среднем игровом времени 13 минут 20 секунд. Он стал третьим бомбардиром своей команды в Кубке Гагарина вслед за Андре Петерссоном — 7 (5+2) и Семеном Кошелевым — 5 (3+2).

Что касается итогов остальных противостояний 1-го раунда плей-офф КХЛ, то сразу в трех из них потребовалось минимальное число поединков (4:0), а еще в трех парах счет в сериях оказался 4:1. Более гладким оказался путь фаворитов в Западной конференции, где на четыре команды с более низким посевом пришлась лишь одна (!) победа в 17 матчах…

На Востоке «Магнитка» выбила из плей-офф «Автомобилист» Владимира Крикунова, который финишировал в регулярном чемпионате одной строкой выше.

Руководители «Автомобилиста» после окончания серии заявили, что не будут продлевать контракт с заслуженным тренером Беларуси Владимиром Крикуновым, несмотря на то, что в регулярном сезоне команда показала лучший результат за всю историю выступления в КХЛ.

Итог серий 1-го раунда Кубка Гагарина

Западная конференция

СКА (Санкт-Петербург) (1) — «Северсталь» (Череповец) (8) — 4:0 (4:3 ОТ, 7:4, 2:1 ОТ, 2:0).

ЦСКА (Москва) (2) — «Спартак» (Москва) — (7) — 4:0 (6:0, 1:0, 3:1, 1:0).

«Йокерит» (Хельсинки) (3) — «Сочи» (6) — 4:1 (2:3 ОТ, 7:2, 7:2, 3:2 ОТ, 2:1 ОТ).

«Локомотив» (Ярославль) (4) — «Торпедо» (Нижний Новогрод) (5) — 4:0 (2:1, 2:1, 3:2 ОТ, 3:2 ОТ).

Восточная конференция

«Ак Барс» (Казань) (1) — «Амур» (Хабаровск) (8) — 4:1 (3:0, 3:2, 1:4, 3:1, 2:1).

«Салават Юлаев» (Уфа) (2) — «Авангард» (Омск) (7) — 4:3 (6:4, 2:7, 3:5, 4:2, 2:1, 2:3, 3:2 ОТ).

«Трактор» (Челябинск) (3) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) (6) — 4:1 (4:3 ОТ, 4:1, 3:2, 2:3, 4:3).

«Автомобилист» (Екатеринбург) (4) — «Металлург» (Магнитогорск) (5) — 2:4 (2:3, 2:1, 1:3, 2:1, 1:4, 1:3).

Состав пар 2-го раунда Кубка Гагарина

Западная конференция

СКА (1) — «Локомотив» (4).

ЦСКА (2) — «Йокерит» (3).

Восточная конференция

«Ак Барс» (1) — «Металлург» Мг (5).

«Салават Юлаев» (2) — «Трактор» (3).

Начало полуфинальных серий в конференциях — 16 марта.

Бомбардиры

1. Линус Умарк («Салават Юлаев») — 9 (2+7).

2. Мэтью Гилрой («Йокерит») — 9 (1+8).

3. Сергей Мозякин («Металлург» Мг) — 8 (3+5).

4. Теему Хартикайнен («Салават Юлаев») — 8 (3+5).

5. Андре Петерссон («Авангард») — 7 (5+2).

«Белорусский десант»

1. Андрей Стась («Авангард») — 5 (0+5).

2. Ник Бэйлен («Трактор») — 2 (1+1).

3. Сергей Костицын («Торпедо» НН) — 1 (1+0).

4. Алексей Угаров («Северсталь») — 1 (1+0).

5. Николай Стасенко («Северсталь») — 1 (0+1).

6. Джефф Платт (ЦСКА) — 1 (0+1).