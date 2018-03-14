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Защита велосипеда от угона: полезные советы
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Не экономьте на замке — велосипед дороже
Большинство противоугонных тросиков на AliExpress и других подобных ресурсах не отличаются необходимыми характеристиками для надёжной защиты. Их несложно перерезать болторезом из ближайшего строительного магазина. Он довольно компактный и стоит около 15 рублей — небольшая плата за такого «помощника».
Планируя оставлять своего железного коня на неохраняемой парковке, оснастите его калёной цепью с замком или U-lock. Чтобы защитить велосипед от кражи, охватывать надо и колесо и раму.
Выбирая калёную цепь, стоит обратить особое внимание на места её касания рамы, где краска начнёт быстро стираться. Эти участки можно защитить скотчем с армированием или во время движения упаковывать цепь в велосипедную сумку либо рюкзак.
Обратите внимание на замки с фиксацией тормозного диска: выбираем тот, который нельзя будет просто открыть отверткой.
Маскировка и защитная тактика
Существует распространённая практика — маскировать новое транспортное средство под старое и ветхое, нанося различные «увечья»: сколы, ржавчину, трещины лобового стекла и подобные «дизайнерские» фишки. Мы ни в коем случае не призываем калечить свой велосипед. Есть более щадящие варианты:
Не искушайте вора съёмными деталями
Не стоит надеяться на сентиментальные чувства угонщика, оставляя без защиты велосипед с детским креслом. Напротив, кресло может послужить дополнительной мотивацией, как ещё один предмет для продажи. Благодаря удобному и быстрому демонтажу кресло могут украсть отдельно, сняв с рамы. Если есть возможность, следует забирать такие девайсы с собой.
Современные велосипеды оборудованы сидениями, которые снимаются в два касания. Не стоит рассчитывать, что вору будет лень сделать эти несложные манипуляции. Лучше самому снять сидение с пристёгнутого велосипеда и лишить потенциального угонщика уверенности, что он уедет незамеченным на вашем велосипеде. Такой наездник вызовет много вопросов у окружающих и найти его по горячим следам будет несложно.
Меняйте места дислокации
Не делайте подъезд постоянным местом парковки. Дорогая техника, оставляемая на долгое время без присмотра в одном и том же месте, обязательно рано или поздно привлечёт преступное внимание. Безопаснее воспользоваться различными способами размещения в квартире.
Есть ли стопроцентный способ защиты от кражи?
К сожалению, гений и злодейство явления вполне себе совместные. И потому любое надёжное средство от угона стремительно устаревает, побеждаемое средством для угона. Этой «гонке» не существует предела. Поэтому окончательного ответа на вопрос, как защитить велосипед от кражи на 100%, так и не найдено. Но есть совет, который позволит вкупе с вышеперечисленным снизить вероятность кражи: не оставляйте велосипед надолго без внимания, чтобы потом не сожалеть, а также старайтесь, чтобы он всегда был в поле вашего виденья. Получить подробную консультацию о средствах защиты велосипеда от кражи вы можете, обратившись в магазины велосипедов в Минске из каталога
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