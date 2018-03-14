Защита велосипеда от угона: полезные советы



Хоть за окном по-прежнему лежит снег, но приближение весны не за горами. А значит, велолюбители начнут выгуливать своих железных коней по дорогам. Мы же озаботились вопросом, как защитить велосипед от кражи. Каждый магазин велосипедов в Минске предлагает различные средства защиты. Ознакомимся с основными принципами, как предупредить угон.

Не экономьте на замке — велосипед дороже





Большинство противоугонных тросиков на AliExpress и других подобных ресурсах не отличаются необходимыми характеристиками для надёжной защиты. Их несложно перерезать болторезом из ближайшего строительного магазина. Он довольно компактный и стоит около 15 рублей — небольшая плата за такого «помощника».

Планируя оставлять своего железного коня на неохраняемой парковке, оснастите его калёной цепью с замком или U-lock. Чтобы защитить велосипед от кражи, охватывать надо и колесо и раму.

Выбирая калёную цепь, стоит обратить особое внимание на места её касания рамы, где краска начнёт быстро стираться. Эти участки можно защитить скотчем с армированием или во время движения упаковывать цепь в велосипедную сумку либо рюкзак.

Обратите внимание на замки с фиксацией тормозного диска: выбираем тот, который нельзя будет просто открыть отверткой.

Маскировка и защитная тактика





Существует распространённая практика — маскировать новое транспортное средство под старое и ветхое, нанося различные «увечья»: сколы, ржавчину, трещины лобового стекла и подобные «дизайнерские» фишки. Мы ни в коем случае не призываем калечить свой велосипед. Есть более щадящие варианты:

Выбрать внешне невзрачный велосипед и «начинить» его на свой вкус. От профессионального вора это не защитит, но многих случайных краж вы, скорее всего, избежите. Вряд ли спонтанный угонщик будет тщательно изучать, насколько у вас крутая вилка и переключатели.

Сразу перекрасить велосипед в броскую нетипичную цветовую гамму, закрасив или изменив фирменные обозначения. Такую приметную вещь воровать слишком рискованно. Хотя тех, кто занимается продажей краденых запчастей, это не слишком смутит.

Не оставлять своего двухколёсного друга без компании. Когда есть выбор, угонщик наверняка предпочтёт наименее защищённую технику. Поэтому сочетание калёной цепи или U-lock на вашей модели со стоящими рядом велосипедами, тюнингованными непрочными тросиками, — отличная тактика, как защитить велосипед от кражи.

Не искушайте вора съёмными деталями





Не стоит надеяться на сентиментальные чувства угонщика, оставляя без защиты велосипед с детским креслом. Напротив, кресло может послужить дополнительной мотивацией, как ещё один предмет для продажи. Благодаря удобному и быстрому демонтажу кресло могут украсть отдельно, сняв с рамы. Если есть возможность, следует забирать такие девайсы с собой.

Современные велосипеды оборудованы сидениями, которые снимаются в два касания. Не стоит рассчитывать, что вору будет лень сделать эти несложные манипуляции. Лучше самому снять сидение с пристёгнутого велосипеда и лишить потенциального угонщика уверенности, что он уедет незамеченным на вашем велосипеде. Такой наездник вызовет много вопросов у окружающих и найти его по горячим следам будет несложно.

Меняйте места дислокации





Не делайте подъезд постоянным местом парковки. Дорогая техника, оставляемая на долгое время без присмотра в одном и том же месте, обязательно рано или поздно привлечёт преступное внимание. Безопаснее воспользоваться различными способами размещения в квартире.

Есть ли стопроцентный способ защиты от кражи?





К сожалению, гений и злодейство явления вполне себе совместные. И потому любое надёжное средство от угона стремительно устаревает, побеждаемое средством для угона. Этой «гонке» не существует предела. Поэтому окончательного ответа на вопрос, как защитить велосипед от кражи на 100%, так и не найдено. Но есть совет, который позволит вкупе с вышеперечисленным снизить вероятность кражи: не оставляйте велосипед надолго без внимания, чтобы потом не сожалеть, а также старайтесь, чтобы он всегда был в поле вашего виденья. Получить подробную консультацию о средствах защиты велосипеда от кражи вы можете, обратившись в магазины велосипедов в Минске из каталога TAM.BY .