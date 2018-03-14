Лукашенко выступил за очередное изменение Конституции





На встрече с судьями Конституционного суда 15 марта Александр Лукашенко заявил, что Конституция, как и любой закон должен совершенствоваться, поэтому планируется рассмотреть вопрос о внесении изменений в основной закон страны.

"Со временем мы планируем рассмотрение вопроса о внесении изменений в Конституцию. Все очень просто, не надо в этом искать какие-то фейковые новости",- сказал глава государства.

Лукашенко отметил, что вносить изменения в Коституцию необходимо, чтобы не отстать от той жизни, которая пульсирует в мире.

По словам президента, в связи с принятыми мерами по развитию высоких технологий, совершенствованию экономических отношений, оптимизации системы государственного аппарата, наделению широкими полномочиями местных органов власти необходимо и усовершенствовать главный закон страны.

При этом важнейшей ценностью выступают люди, поэтому интересы белорусского народа и Беларуси должны быть главными в вопросах совершенствования Конституции, сообщила пресс-служба президента.

Президент поставил задача судьям Конституционного суда объективно проанализировать нормы Конституции, оценить их актуальность, соответствие современному развитию общества и международным подходам и изучить мировой опыт.

"Необходимо взять лучшее из мирового опыта, но ни в коем случае, как это было на заре нашей независимости, не бежать следом за какими-то нормами какой-то конституции, чтобы кому-то угодить. Мы должны создавать свои законы и прежде всего для нашей страны и народа", - заявил Лукашенко.