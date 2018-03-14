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Белорусские биатлонистки выступают в спринте. Онлайн гонки

15.03.2018 13:47 — Разное | Tut.by  
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Предпоследний этап Кубка мира по биатлону начнется в норвежском Холменколлене женской спринтерской гонкой.


Фото: Денис Костюченко, Биатлон Онлайн

Сборную Беларуси сегодня представят Надежда Писарева (№ 14), Дарья Домрачева (№ 29), Надежда Скардино (№ 51), Динара Алимбекова (№ 80). Ирина Кривко пропустит гонку из-за болезни.

Основные фаворитки гонки получили следующие стартовые номера: Лаура Дальмайер (№ 3), Вероника Виткова (№ 5), Лиза Виттоцци (№ 6), Анастасия Кузьмина (№ 13), Ванесса Хинц (№ 15), Марен Хаммершмидт (№ 17), Мари Дорен-Абер (№ 19), Доротея Вирер (№ 21), Кайса Макарайнен (№ 25), Валентина Семеренко (№ 27), Марте Олсбю (№ 28), Юлия Джима (№ 32), Анаис Шевалье (№ 36), Франциска Пройсс (№ 38), Вита Семеренко (№ 42), Денизе Херрманн (№ 44), Анаис Бескон (№ 45), Ханна Оберг (№ 48), Франциска Хильдебранд (№ 52), Тириль Экхофф (№ 53).

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

 
 
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Предпоследний этап Кубка мира по биатлону начнется в норвежском Холменколлене женской спринтерской гонкой.

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