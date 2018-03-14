Междугородние маршрутки возобновляют работу

Междугородные маршрутные такси возобновляют работу в ближайшие дни.

Об этом сообщил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Сергей Дубина.

«Рынок оживает, уже заключено 25 договоров с перевозчиками, которые были раньше «нерегулярщиками». По этим договорам 135 машин смогут работать на маршрутах: кто-то из них уже осуществляет перевозки, кто-то начнет в ближайшее время», - цитирует БЕЛТА представителя Минтранса.

По словам Дубины, первое соглашение было заключено с оператором «Полоцкий экспресс», маршрутные такси которого начнут рейсы уже в ближайшие дни.

Таким образом, диспетчер будет выполнять функции и перевозчика. Ранее он только занимался бронированием мест и передавал информацию перевозчику. Теперь же сам будет заключать договор с оператором и нести ответственность за срыв рейсов.

16 марта возобновляет работу также «Туровский экспресс», который курсирует между Минском и Житковичами. В статус регулярных переведены и маршрутки на Солигорск.

Напомним, с 26 февраля в Беларуси ужесточены правила работы междугородних маршруток . Из-за нововведения некоторые частники (например, в Полоцке и Новополоцке) приостановили работу.

До сих пор этот вид деятельности считался «нерегулярными автомобильными перевозками пассажиров». Однако с сегодняшнего дня начали действовать изменения, внесенные в закон "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках".