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Междугородние маршрутки возобновляют работу

15.03.2018 14:13 — Разное | БДГ  
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Междугородные маршрутные такси возобновляют работу в ближайшие дни.

Об этом сообщил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Сергей Дубина.

«Рынок оживает, уже заключено 25 договоров с перевозчиками, которые были раньше «нерегулярщиками». По этим договорам 135 машин смогут работать на маршрутах: кто-то из них уже осуществляет перевозки, кто-то начнет в ближайшее время», - цитирует БЕЛТА представителя Минтранса.

По словам Дубины, первое соглашение было заключено с оператором «Полоцкий экспресс», маршрутные такси которого начнут рейсы уже в ближайшие дни.

Таким образом, диспетчер будет выполнять функции и перевозчика. Ранее он только занимался бронированием мест и передавал информацию перевозчику. Теперь же сам будет заключать договор с оператором и нести ответственность за срыв рейсов.

16 марта возобновляет работу также «Туровский экспресс», который курсирует между Минском и Житковичами. В статус регулярных переведены и маршрутки на Солигорск.

Напомним, с 26 февраля в Беларуси ужесточены правила работы междугородних маршруток. Из-за нововведения некоторые частники (например, в Полоцке и Новополоцке) приостановили работу.

До сих пор этот вид деятельности считался «нерегулярными автомобильными перевозками пассажиров». Однако с сегодняшнего дня начали действовать изменения, внесенные в закон "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках".

 
 
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Междугородные маршрутные такси возобновляют работу в ближайшие дни. Об этом сообщил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта...

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