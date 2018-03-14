«Специалист» украл корову с территории фермы

Сотрудниками группы по борьбе с экономическими преступлениями Пинского РОВД раскрыта кража



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В поле зрения оперативников попал главный специалист по кормопроизводству одного из сельхозпредприятий Пинского района.

Как установили сотрудники ГБЭП РОВД, 47 летний работник, злоупотребляя служебными полномочиями, в феврале 2018 года с территории фермы похитил корову стоимостью 668,04 рублей.

В ходе осмотра у подозреваемого сотрудниками милиции часть похищенного (200 кг мяса) была изъята.

По данному факту межрайонной прокуратурой по материалам ГБЭП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РБ. Проводится проверка.