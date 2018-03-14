Крупное хищение денежных средств. Главбух под подозрением

Сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями Березовского РОВД выявили хищение денежных средств на одном из предприятий района.



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В поле зрения правоохранителей попала главный бухгалтер одного из предприятий Белоозерска. Как установили оперативники она с ноября 2014 года по июль 2017 года путем изготовления фиктивных кассовых ордеров на сдачу выручки магазина, принадлежащего предприятию, а также путем не отражения по бухгалтерскому учету сведений, подтверждающих расход полученных из кассы денежных средств, похитила денежные средства предприятия на общую сумму 30 848,42 рублей.

По данному факту правоохранителями в отношении 43 летней жительницы Белоозерска возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.210 УК РБ.