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Паспорта гражданина Республики Беларусь вручили молодым людям в Бресте - фото
15.03.2018 14:34 — Разное | Виртуальный Брест
15 марта в Республике Беларусь отмечается государственный праздник – День Конституции Республики Беларусью.
И сегодня, традиционно, лучшие учащиеся школ, гимназий и лицея Московского района г. Бреста в стенах музея ГУО «Лицей №1 имени А.С.Пушкина г.Бреста» в торжественной обстановке получили из рук главы администрации В.В.Дашкевича паспорта граждан Республики Беларусь и памятные сувенирные книги о Беларуси из рук депутатов Брестского областного Совета Кулинича В.К. и Кучерука Ю.Р.
Обращаясь к присутствующим, Вячеслав Дашкевич поздравил всех с праздником, пожелал побед и успехов в достижении жизненных целей, напомнил, что истинный патриот не ищет благ за пределами страны, а делает все возможное для развития и процветания родной земли.
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15 марта в Республике Беларусь отмечается государственный праздник – День Конституции Республики Беларусью. И сегодня, традиционно, лучшие учащиеся школ,...
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