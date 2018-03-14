Паспорта гражданина Республики Беларусь вручили молодым людям в Бресте - фото

15 марта в Республике Беларусь отмечается государственный праздник – День Конституции Республики Беларусью.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54050.php

Читать полностью в источнике с фото:





И сегодня, традиционно, лучшие учащиеся школ, гимназий и лицея Московского района г. Бреста в стенах музея ГУО «Лицей №1 имени А.С.Пушкина г.Бреста» в торжественной обстановке получили из рук главы администрации В.В.Дашкевича паспорта граждан Республики Беларусь и памятные сувенирные книги о Беларуси из рук депутатов Брестского областного Совета Кулинича В.К. и Кучерука Ю.Р.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54050.php

Читать полностью в источнике с фото:





Обращаясь к присутствующим, Вячеслав Дашкевич поздравил всех с праздником, пожелал побед и успехов в достижении жизненных целей, напомнил, что истинный патриот не ищет благ за пределами страны, а делает все возможное для развития и процветания родной земли.