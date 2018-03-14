Владимир Путин признался, что в молодости «лихачил» на «Запорожце», который выиграла в лотерею его мать. Во второй части нового фильма журналиста Андрея Кондрашова «Путин», который выложен в социальных сетях, друг молодости Владимира Путина музыкант Сергей Ролдугин рассказал, что президент в молодости любил «лихачить» за рулем.

«Бывало, да, не буду скрывать. Но я сожалею об этом и прошу это никогда никого не делать», — признался глава России. Теперь, добавил Путин, он старается не поддаваться азарту. «Если такое возникает, то стараюсь это в себе подавлять. Азарт не самый лучший советчик для принятия взвешенных решений», — пояснил он.

Путин рассказал, что его мать выиграла этот автомобиль в лотерею, и на семейном совете решили не избавляться от машины, а оставить ее для сына. «Хорошо помню тот семейный совет, „совет в Филях“: родители сидели за столом и думали, что с этим делать. И вдруг мама говорит, возьмем машину, пусть сынок ездит на машине», — поделился Путин воспоминанием.

Глава России добавил, что семья Путиных тогда жила в однокомнатной квартире, на последнем этаже, где иногда протекала крыша. «Жили без всяких условий, даже душа не было. И в таких условиях раз — и выиграла мама эту машину», — сказал президент. Он считает, что родители могли бы «продать этот билет и выбраться из коммуналки в кооперативную квартиру», но они приняли другое решение. Президент отметил, что в такой обстановке в те годы жили многие, «но эти материальные ограничения не были чем-то таким, что омрачало нашу жизнь».

Ролдугин рассказал, как Путин однажды приехал к нему в военную часть, где тогда служил музыкант. Он сбежал с Путиным в самоволку, и друзья на этом самом «Запорожце» поехали кататься по ночному Петербургу. «Безобразие! Наказать его надо было! Виноват», — пошутил Путин, вспоминая эту историю.

Виолончелист поделился и другим воспоминанием — как в 1990-е годы будущему президенту во времена работы в Санкт-Петербурге приходилось, чтобы обеспечить защиту близких, даже спать с ружьем. «Было много надуманного, много сказок на этот счет, „бандитский Петербург“ и так далее. Но все-таки ситуация была боевой. Я у себя на даче ложился спать с ружьем, это правда. Но времена были такие. Береженого Бог бережет», — прокомментировал это Путин.