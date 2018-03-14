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Неймар сфотографировался в инвалидном кресле в память о Хокинге
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар сфотографировался в инвалидной коляске в память о физике Стивене Хокинге. Фото появилось в
Неймар подписал снимок цитатой ученого:
— Вы должны иметь позитивное мышление и извлекать максимум из любой ситуации, в которой оказались.
Пользователи раскритиковали нападающего, посчитав фотографию неуместной.
— Я сначала подумал, что кто-то сделал очень плохой мем, а оказывается, это настоящее фото, — прокомментировал запись один из юзеров.
— Сравнить болезнь Хокинга со сломанным мизинцем — это очень сильно, — выразил недоумение другой.
Неймар получил растяжение связок и трещину кости в матче чемпионата Франции с «Марселем». Ожидается, что он будет восстанавливаться около трех месяцев.
О смерти Хокинга стало известно 14 марта. Он умер на 77-м году жизни. Главный научный результат физика связан с описанием излучения черных дыр.
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Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар сфотографировался в инвалидной коляске в память о физике Стивене Хокинге.
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