Неймар сфотографировался в инвалидном кресле в память о Хокинге

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар сфотографировался в инвалидной коляске в память о физике Стивене Хокинге. Фото появилось в Twitter спортсмена.

Неймар подписал снимок цитатой ученого:

— Вы должны иметь позитивное мышление и извлекать максимум из любой ситуации, в которой оказались.

Você tem que ter uma atitude positiva e tirar o melhor da situação na qual se encontra. Stephen Hawking pic.twitter.com/JE2MtyuT6b — Neymar Jr (@neymarjr) 14 марта 2018 г.

Пользователи раскритиковали нападающего, посчитав фотографию неуместной.

— Я сначала подумал, что кто-то сделал очень плохой мем, а оказывается, это настоящее фото, — прокомментировал запись один из юзеров.

— Сравнить болезнь Хокинга со сломанным мизинцем — это очень сильно, — выразил недоумение другой.

Неймар получил растяжение связок и трещину кости в матче чемпионата Франции с «Марселем». Ожидается, что он будет восстанавливаться около трех месяцев.

О смерти Хокинга стало известно 14 марта. Он умер на 77-м году жизни. Главный научный результат физика связан с описанием излучения черных дыр.