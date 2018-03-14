Топ-5 самых мощных Android-смартфонов, продающихся в Беларуси

Если вы любите играть в "тяжелые" игры, часто используете мобильный Photoshop и предпочитаете монтировать отснятые видеоролики прямо на смартфоне, то ключевым параметром при выборе смартфона будет его производительность. Мы решили составить рейтинг из пяти мощных аппаратов на базе операционной системы Android, которые прямо сейчас можно купить в Беларуси.





При составлении рейтинга мы ориентировались на результаты синтетического бенчмарка Geekbench 4. Общая оценка смартфонам выставляется в баллах — чем выше результат, тем лучше.

Устройства тестируются в одноядерном (Single Core) и многоядерном (Multi-Core) режимах. Для сравнения: базовый результат компьютеров с процессором Intel Core i7−6600U составляет 4000 очков.

Первое место: Samsung Galaxy Note 8

В одноядерном режиме тестирования гаджет набрал 1961 балл, в многоядерном — 6477 очков.





Подобный результат стал возможен благодаря 8-ядерному процессору Exynos 8895. Оперативной памяти в аппарате 6 ГБ, постоянной — 64 ГБ. Ее можно расширить картами microSD до 256 ГБ. Альтернативный вариант — установка второй nanoSIM-карты.

К другим техническим характеристикам относится 6,3-дюймовый экран разрешением 2960 на 1440 пикселей и аккумулятор на 3300 мАч. Смартфоном можно управлять поставляющимся в комплекте стилусом. Кроме сканера отпечатков пальцев устройство можно разблокировать по радужке глаза.

Основная камера сдвоенная, разрешение каждого модуля составляет 12 Мп. Фронтальный сенсор — 8-мегапиксельный.

Второе место: Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+

Оба аппарата базируются на таком же процессоре, как и предыдущий рассмотренный нами аппарат — Exynos 8895. В одноядерном режиме тестирования «восьмерки» набрали 1952 балла, в многоядерном — 6429 в случае с Galaxy S8 и 6414 с Galaxy S8+.

Между собой устройства отличаются лишь объемом аккумулятора и диагоналями дисплеев.





Samsung Galaxy S8 оснащается батареей на 3000 мАч, Galaxy S8+ соответственно на 3500 мАч. Plus-версия от одного заряда работает около полутора суток, «обычная» модель разряжается к концу дня. Диагональ экрана «младшего» устройства составляет 5,8 дюйма, увеличенного — 6,2 дюйма. Разрешение идентично — 2960 на 1440 пикселей.

Оперативной памяти в обоих устройствах 4 ГБ, постоянной — 64 ГБ с возможностью расширения картами microSD. Основная камера одинарная, на 12 Мп, фронтальная — на 8 Мп.

Третье место: Xiaomi Mi 6 и Google Pixel 2 XL

В одноядерном режиме тестирования Xiaomi Mi6 набрал 1904 очка, в многоядерном — 6158 баллов. Google Pixel 2 XL немного отстал от соперника в режиме Single Core (1868 очков), но обошел в Multi-Core — 6218 баллов.



Xiaomi Mi6

Отметим, что оба устройства базируются на одинаковом процессоре — Qualcomm Snapdragon 835. Оперативной памяти в устройстве от Google меньше — 4 ГБ (против 6 ГБ в Xiaomi Mi6). К плюсам Pixel 2 XL также относится защищенный от воды и пыли корпус по стандарту IP67.

Емкости аккумуляторов схожи — соответственно 3550 мАч и 3520 мАч в Xiaomi Mi6 и Google Pixel 2 XL. Основная камера в Mi6 сдвоенная, разрешение каждого модуля — 12 Мп. В Pixel 2 XL используется одинарный основной фотомодуль разрешением в 12,2 Мп. Фронтальные камеры в обоих устройствах — 8-мегапиксельные.



Google Pixel 2 Xl. Источник: AndroidInsider.ru

К плюсам Google Pixel 2 XL можно отнести более современный 6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9 (2160 на 1080 пикселей). В Xiaomi Mi6 используется стандартная 5,15-дюймовая панель разрешением в Full HD (1920 на 1080 пикселей).

Четвертое место: Huawei P10 Plus и Google Pixel 2

Результаты обоих аппаратов в одноядерном режиме различаются незначительно — Huawei P10 Plus набирает 1885 баллов, Google Pixel 2 — 1859 очков. В многоядерном режиме вперед вырывается устройство от Google — 6124 балла против 5821 очка у Huawei.



Huawei P10 и P10 Plus

Диагональ экрана P10 Plus составляет 5,5 дюйма, Pixel 2 — 5 дюймов. Разрешение панелей одинаковое — 1920 на 1080 пикселей. Устройство от Huawei работает на собственном процессоре Kirin 960. Аппарат Google базируется на чипе Snapdragon 835.

Оперативной и постоянной памяти в обоих аппаратах соответственно 4 и 64 ГБ. По емкости встроенного аккумулятора выигрывает Huawei — 3750 мАч против 2700 мАч в Google Pixel 2.



Google Pixel 2. Источник: Blog Droid Seattle

К дополнительным плюсам Huawei P10 Plus относится сдвоенная основная камера Leica на 20 и 12 Мп. В Google Pixel 2 устанавливается одинарная тыловая камера разрешением в 12,2 Мп.

Впрочем, в рейтинге авторитетного ресурса сравнения качества фотографий DxOmark аппарат от Google занимает вторую строчку, уступая лишь новейшему Samsung Galaxy S9+.

Пятое место: Honor V9 и Huawei P10

Производством обоих аппаратов занимается компания Huawei. Устройства работают на процессоре Kirin 960 и отличаются лишь объемом оперативной памяти — 4 ГБ в Huawei P10 против 6 ГБ в Honor V9.



Honor V9

Благодаря этому результаты девайсов в Geekbench 4 весьма схожи. Honor V9 в одноядерном режиме набирает 1874 очка, P10 — 1860 очков. В многоядерном режиме тестирования итоги аппаратов соответственно составляют 6077 и 6054 балла.

Выбирать между двумя смартфонами стоит исходя из предпочитаемой диагонали дисплея — в Honor V9 устанавливается экран на 5,7 дюйма, в Huawei P10 — на 5,1 дюйма. Разрешение идентично — 1920 на 1080 точек.



Huawei P10

Различаются также емкости аккумуляторов — Honor V9 оснащаются батареей на 4000 мАч, Huawei P10 — на 3200 мАч. Основные камеры в обоих аппаратах двойные. Разрешение каждого из модулей Honor V9 — 12 Мп. Huawei P10 оборудуется более продвинутой оптикой Leica на 12 и 20 Мп.