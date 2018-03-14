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Росельхознадзор усилит контроль за молоком для детского питания из Беларуси

15.03.2018 15:14 — Разное | БДГ  
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Россельхознадзор обеспокоен качеством белорусского молока для детей.

Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

Она заявила, что ведомство усилит контроль за детским молоком, поступающим из Беларуси.

«Мы серьезно обеспокоены ситуацией, связанной с безопасностью питьевого молока, предназначенного для питания детей, поступающего из Республики Беларусь», - сказала Мелано.

Представитель российской службы сообщила о том, что Брянская ветеринарная лаборатория выявила в молоке для детей, произведенном Несвижским заводом детского питания, остатки антибактериальных препаратов группы сульфаниламидов. Молоко поступало в продажу под маркой «Сарафаново».

По ее словам, в этой ситуации белорусская ветеринарная служба обязана была усилить контроль за качеством и безопасностью данной продукции. При этом служба Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям неоднократно заявляла, что молоко из Беларуси поступает с остатками антибактериальных препаратов систематически.

Мелано напомнила, что к качеству продуктов для детского питания действуют более жесткие требования.

С 9 марта начали действовать ограничения на поставку продукции в Россию в отношении «Агрокомбината «Снов», СОАО «Беловежские сыры» и ООО «Несвижский завод детского питания».

Пробы продукции были взяты еще до введения этих ограничений.

По словам главы Министерства сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, в отношении фальсифицированной молочной продукции из Беларуси продолжат принимать усиленные меры. Об этом чиновник заявил на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей.

 
 
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Россельхознадзор обеспокоен качеством белорусского молока для детей. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

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