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Технопарк «БелАЗ» планируется открыть в Магадане
15.03.2018 15:15 — Разное | Ежедневник
В Магаданской области планируется реализовать проект «Технопарк БелАЗ». Перспективы технопарка и сотрудничества обсудили на встрече в Магадане делегация Беларуси и руководство Магаданской области.
По словам губернатора Магаданской области Владимира Печеного, реализация проекта «Технопарк БелАЗ» представляет интерес для региона, однако требует некоторых доработок.
«Можно только приветствовать появление в Магаданской области новых официальных дилеров производителей тяжелой техники. Это закон рынка, чем выше конкуренция, тем лучше условия для потребителей», - отметил глава области.
Прибывший в составе делегации руководитель компании - официального дилера ОАО "БелАЗ" Сергей Уточкин рассказал, что компания заинтересована в продвижении и распространении своей продукции, сообщает
По его словам, в Ягоднинском, Тенькинском и Сусуманском городских округах Магадана растет интерес к БелАЗам. На данный момент здесь востребованы машины грузоподъемностью до 90 тонн.
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В Магаданской области планируется реализовать проект «Технопарк БелАЗ». Перспективы технопарка и сотрудничества обсудили на встрече в Магадане делегация...
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