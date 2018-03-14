На чистом водороде: лондонская полиция обзавелась седанами Toyota Mirai

Странный с виду водородомобиль Toyota своими нагромождениями геометрических фигур во внешности явно будет отпугивать криминалитет Лондона — в распоряжение полиции британской столицы поступила первая партия новеньких седанов Mirai (подробности о машине — тут ).





Пока полицейскую ливрею и проблесковые маячки примерили 11 водородных седанов. Передача Mirai полицейской службе Лондона является частью инициативы городских властей, которые объявили войну «грязным» автомобилям (дизелям в первую очередь) — к 2025 году загрязненность воздуха в британской столице должна снизиться на 60%. Инициатива, в частности, предусматривает создание самого крупного в мире полицейского автопарка из машин на топливных элементах.





Запаса водорода у Mirai должно хватить на 483 км пробега, после чего полицейским необходимо будет наведаться на одну из пяти водородных заправок, имеющихся в Лондоне.





Напомним, что премьера Mirai состоялась в 2014 году на автосалоне в Лос-Анджелесе. Первую «сотню» 155-сильный водородный седан способен набрать примерно за 10 секунд, заявленная максимальная скорость — 178 км/ч. Цена в Европе — 66 000 евро, но это без налогов, хотя предусмотрена также программа лизинга на несколько лет, по которой затраты на топливо полностью компенсируются производителем.