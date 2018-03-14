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Иностранные инвесторы утратили интерес к российским компаниям
15.03.2018 16:05 — Разное | Ежедневник
Объем покупок активов российских компаний иностранцами сократился почти на 90 процентов в 2018 году. Эксперты связывают это с очередным введением антироссийских санкций и предстоящими выборами президента.
С начала 2018 года было заключено 32 сделки по слиянию и поглощению компаний (M&A), что и составляет абсолютный минимум такого рода сделок с 2005 года. В финансовом выражении общий объем M&A с начала года составил 303,5 млн долларов.
Однако в финансовом выражении их объем подскочил до шестилетнего максимума из-за решения основателя сети «Магнит» Сергея Галицкого продать 29% акций ВТБ на общую сумму почти 2,5 млрд долларов, сообщает
Антироссийские санкции продлил в начале марта и Европейский союз, а Великобритания пообещала разработку дополнительных ограничительных мер из-за отравления бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля, которого, как утверждает Лондон, отравила Москва.
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Объем покупок активов российских компаний иностранцами сократился почти на 90 процентов в 2018 году. Эксперты связывают это с очередным введением антироссийских...
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