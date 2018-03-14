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Иностранные инвесторы утратили интерес к российским компаниям

15.03.2018 16:05 — Разное | Ежедневник  
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Иностранные инвесторы утратили интерес к российским компаниям

Объем покупок активов российских компаний иностранцами сократился почти на 90 процентов в 2018 году. Эксперты связывают это с очередным введением антироссийских санкций и предстоящими выборами президента.

С начала 2018 года было заключено 32 сделки по слиянию и поглощению компаний (M&A), что и составляет абсолютный минимум такого рода сделок с 2005 года. В финансовом выражении общий объем M&A с начала года составил 303,5 млн долларов.

России также не очень активна в заключении сделок M&A за рубежом – 5 млн долларов с начала 2018 года. На внутреннем российском рынке число сделок уменьшилось до самого низкого показателя с 2008 года.

Однако в финансовом выражении их объем подскочил до шестилетнего максимума из-за решения основателя сети «Магнит» Сергея Галицкого продать 29% акций ВТБ на общую сумму почти 2,5 млрд долларов, сообщает РБК.

По версии экспертов Thomson Reuters, данное явление связано с напряженностью перед выборами в России и разработкой США новых санкций в отношении России.

Антироссийские санкции продлил в начале марта и Европейский союз, а Великобритания пообещала разработку дополнительных ограничительных мер из-за отравления бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля, которого, как утверждает Лондон, отравила Москва.
 
 
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Объем покупок активов российских компаний иностранцами сократился почти на 90 процентов в 2018 году. Эксперты связывают это с очередным введением антироссийских...

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