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Рванули вверх. В Беларуси заметно выросли реальные доходы населения

15.03.2018 16:31 — Разное | Tut.by  
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Реальные располагаемые денежные доходы белорусов в январе заметно выросли. Так, в прошлом месяце этот показатель увеличился на 7,8% к аналогичному уровню 2017-го, сообщает Белстат. Для сравнения: в январе 2017-го реальные располагаемые денежные доходы белорусов упали на 4,5%, а в 2016-го — на 5,1%.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Справка FINANCE.TUT.BY. Реальные располагаемые денежные доходы населения — один из главных экономических показателей, по которым определяется благосостояние граждан. Это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

В общем объеме денежных доходов оплата труда в январе занимала 63,6%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 24,5%, доходы от собственности и прочие доходы — 4,5%.

В 2017 году реальные располагаемые денежные доходы белорусов увеличились на 2,4% к 2016-му. При этом в 2016 году реальные доходы белорусов показали самое сильное падение за последние 10 лет (на 6,9%).

Правительство прогнозирует, что реальные располагаемые доходы населения в 2018 году вырастут на 3,2%. Об этом ранее заявил премьер-министр Андрей Кобяков на заседании президиума Совмина, на котором рассматривали проекты прогноза социально-экономического развития, бюджета и основные направления денежно-кредитной политики Беларуси на 2018 год.

 
 
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Реальные располагаемые денежные доходы белорусов в январе заметно выросли.

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