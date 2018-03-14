|
Рванули вверх. В Беларуси заметно выросли реальные доходы населения
Реальные располагаемые денежные доходы белорусов в январе заметно выросли. Так, в прошлом месяце этот показатель увеличился на 7,8% к аналогичному уровню 2017-го,
В общем объеме денежных доходов оплата труда в январе занимала 63,6%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 24,5%, доходы от собственности и прочие доходы — 4,5%.
В 2017 году реальные располагаемые денежные доходы белорусов
Правительство прогнозирует, что реальные располагаемые доходы населения в 2018 году вырастут на 3,2%. Об этом ранее
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Реальные располагаемые денежные доходы белорусов в январе заметно выросли.
|
Архив (Разное)
Комментарии