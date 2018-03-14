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В Audi подтвердили выпуск соперника Tesla Model S
Будущая новинка Audi получит обозначение E-Tron Gran Turismo и станет третьей по счету моделью в перспективном электрическом семействе E-Tron.
Информация об этом была озвучена руководством компании на ежегодной пресс-конференции Audi, посвященной итогам деятельности в минувшем году. На конвейер предприятия в немецком Некарсульме электрический седан, который пока представлен на одном-единственном скетче, должен встать в 2020 году. Еще раньше седана в духе модных нынче «четырехдверных купе» Audi выведет на рынок кроссовер E-Tron (о нем AUTO.TUT.BY уже
Всего до 2025 года Audi намерена представить более 20 новых электрифицированных моделей. По прогнозам стратегов из Ингольштадта, к тому времени на электромобили и «гибриды» должна приходиться треть от общих продаж автомобилей Audi. А если говорить
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Всего до 2025 года Audi намерена представить более 20 новых электрифицированных моделей.
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