ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власти хотят повысить ставки единого налога для ИП и физлиц

15.03.2018 15:42 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Ставки единого налога для ИП предлагается увеличить на 7,4%.

Об этом сообщается в справке-обосновании ИМНС по Минску.

Проект решения Минского городского Совета депутатов «О едином налоге с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц» вынесен на общественное обсуждение и размещен на сайте Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Базовые ставки единого налога с ИП и иных физических лиц установлены в соответствии с указом от 25 января 2018 года №29 «О налогообложении».

Они увеличены на 7,4%, в связи с чем некоторые позиции действующих в городе ставок не соответствуют пределам базовых ставок этого налога, установленных на 2018 год.

В сообщении Мингорисполкома говорится, что, согласно результатам инспекции, выручка отдельных плательщиков увеличилась за минувший год в полтора раза по сравнению с 2016-м годом.

«При превышении выручки над сорокакратной суммой единого налога доплату в размере 5% произвели 3 тыс. 775 ИП на общую сумму Br5,1 млн, что на Br1,4 млн больше, чем в 2016 году. Инспекция предлагает действующие ставки увеличить на уровень индексации налоговых ставок в целях их адаптации к инфляционным процессам, то есть на 7,4%», - уточняется в сообщении.

ИП и физлица,

  • работающие в розничной торговле будут платить единый налог в размере 51-470 рублей в месяц (были 46-439)
  • оказывающие услуги в сфере общественного питания – 152 рубля (было 142)
  • деятельность в обслуживании и ремонте автомобилей – 215 рублей (было 201)
  • занимающиеся ремонтом мебели – 207 рублей (было 194)
  • фотографы – 110 рублей (было 103)
  • видеооператоры – 126 рублей (было 118)
  • парикмахеры – 99 рублей (было 93).

Средства от поступления единого налога от физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве ИП, в бюджет Минска в 2018 году составят Br26 млн, что на Br1,8 млн больше, чем в 2017 году.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ставки единого налога для ИП предлагается увеличить на 7,4%. Об этом сообщается в справке-обосновании ИМНС по Минску.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Технопарк «БелАЗ» планируется открыть в Магадане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика