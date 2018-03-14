Власти хотят повысить ставки единого налога для ИП и физлиц

Ставки единого налога для ИП предлагается увеличить на 7,4%.

Об этом сообщается в справке-обосновании ИМНС по Минску.

Проект решения Минского городского Совета депутатов «О едином налоге с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц» вынесен на общественное обсуждение и размещен на сайте Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА .

Базовые ставки единого налога с ИП и иных физических лиц установлены в соответствии с указом от 25 января 2018 года №29 «О налогообложении».

Они увеличены на 7,4%, в связи с чем некоторые позиции действующих в городе ставок не соответствуют пределам базовых ставок этого налога, установленных на 2018 год.

В сообщении Мингорисполкома говорится, что, согласно результатам инспекции, выручка отдельных плательщиков увеличилась за минувший год в полтора раза по сравнению с 2016-м годом.

«При превышении выручки над сорокакратной суммой единого налога доплату в размере 5% произвели 3 тыс. 775 ИП на общую сумму Br5,1 млн, что на Br1,4 млн больше, чем в 2016 году. Инспекция предлагает действующие ставки увеличить на уровень индексации налоговых ставок в целях их адаптации к инфляционным процессам, то есть на 7,4%», - уточняется в сообщении.

ИП и физлица,

работающие в розничной торговле будут платить единый налог в размере 51-470 рублей в месяц (были 46-439)

оказывающие услуги в сфере общественного питания – 152 рубля (было 142)

деятельность в обслуживании и ремонте автомобилей – 215 рублей (было 201)

занимающиеся ремонтом мебели – 207 рублей (было 194)

фотографы – 110 рублей (было 103)

видеооператоры – 126 рублей (было 118)

парикмахеры – 99 рублей (было 93).

Средства от поступления единого налога от физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве ИП, в бюджет Минска в 2018 году составят Br26 млн, что на Br1,8 млн больше, чем в 2017 году.