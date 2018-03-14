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Власти хотят повысить ставки единого налога для ИП и физлиц
Ставки единого налога для ИП предлагается увеличить на 7,4%.
Об этом сообщается в справке-обосновании ИМНС по Минску.
Проект решения Минского городского Совета депутатов «О едином налоге с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц» вынесен на общественное обсуждение и размещен на сайте Мингорисполкома, сообщает
Базовые ставки единого налога с ИП и иных физических лиц установлены в соответствии с указом от 25 января 2018 года №29 «О налогообложении».
Они увеличены на 7,4%, в связи с чем некоторые позиции действующих в городе ставок не соответствуют пределам базовых ставок этого налога, установленных на 2018 год.
В сообщении Мингорисполкома говорится, что, согласно результатам инспекции, выручка отдельных плательщиков увеличилась за минувший год в полтора раза по сравнению с 2016-м годом.
«При превышении выручки над сорокакратной суммой единого налога доплату в размере 5% произвели 3 тыс. 775 ИП на общую сумму Br5,1 млн, что на Br1,4 млн больше, чем в 2016 году. Инспекция предлагает действующие ставки увеличить на уровень индексации налоговых ставок в целях их адаптации к инфляционным процессам, то есть на 7,4%», - уточняется в сообщении.
ИП и физлица,
Средства от поступления единого налога от физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве ИП, в бюджет Минска в 2018 году составят Br26 млн, что на Br1,8 млн больше, чем в 2017 году.
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Ставки единого налога для ИП предлагается увеличить на 7,4%. Об этом сообщается в справке-обосновании ИМНС по Минску.
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