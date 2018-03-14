Известный производитель модемов выпустил смартфон

Компания TP-Link, известная производством беспроводных интернет-роутеров, выпустила смартфон под названием Neffos N1. Об этом сообщает ресурс GSMArena.





Гаджет оснащается 5,5-дюймовым IPS-экраном разрешением Full HD (1920×1080 пикселей), процессором Helio P25 (2,5 ГГц), 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Видеочип — Mali-T880. Смартфон поддерживает 4G LTE-соединение и оборудуется двухдиапазонной Wi-Fi антенной.





Основная камера на задней стороне аппарата сдвоенная, разрешением в 12 Мп. Там же располагается сканер отпечатков пальцев. Отметим, что по дизайну расположения фотомодулей смартфон напоминает Huawei P10. Емкость встроенного аккумулятора — 3260 мАч.

В продажу гаджет поступит по цене в 280 долларов.

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