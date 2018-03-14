Идеи дачных домиков со всего мира: от улучшенной бытовки до каркасника в металле

Загородные домики существуют не только у жителей постсоветского пространства. Мы собрали очередную партию любопытных и бюджетных вариантов со всего мира. Некоторые идеи вполне можно воплотить у нас.

Этот крошечный домик построили для семьи с детьми в США.



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Очень напоминает стандартный вагончик-бытовку для строителей. После доработки.



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Внутри очень мало места, но уютно.



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А вот еще один миро домик из США. Кажется, в нем не развернуться — но пара человек в нем все-таки помещается.



thnhomes.net









Эта дача построена в Италии. Это каркасное строение, главное его качество — экологичность.



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А главный плюс — решение террасы.



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Дом автономный, с солнечными панелями и коллекторами — что для Италии не редкость. Но ку нас можно обойтись без солнечных панелей — мало садовых товариществ, где нет электричества.



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А это энергоэффективный дом Солета (Soleta ZeroEnergy One) в Румынии. Запатентованный, стоимость под ключ там 25 тысяч долларов.



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Не все детали кажутся нужными, но дом со стенами-крышей такой формы хорошо смотрелся бы и в белорусских реалиях.

Дом-баня — отличный вариант для тех, кто считает, что за городом нужно отдыхать. Такой каркасный вариант можно сделать за лето.



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Дом с террасой на крыше — тот вариант, когда участок мал, а желание рассматривать окрестности велико.



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Этот бюджетный вариант — металлопрофиль в качестве отделки — стоит рассмотреть как альтернативу штукатурке. При достаточном слое утеплителя в доме не будет летом слишком жарко.



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