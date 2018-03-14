ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Идеи дачных домиков со всего мира: от улучшенной бытовки до каркасника в металле

15.03.2018 17:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Загородные домики существуют не только у жителей постсоветского пространства. Мы собрали очередную партию любопытных и бюджетных вариантов со всего мира. Некоторые идеи вполне можно воплотить у нас.

Этот крошечный домик построили для семьи с детьми в США.


4.bp.blogspot

Очень напоминает стандартный вагончик-бытовку для строителей. После доработки.


4.bp.blogspot

Внутри очень мало места, но уютно.


4.bp.blogspot

А вот еще один миро домик из США. Кажется, в нем не развернуться — но пара человек в нем все-таки помещается.


thnhomes.net



Эта дача построена в Италии. Это каркасное строение, главное его качество — экологичность.


magazindomov

А главный плюс — решение террасы.


magazindomov

magazindomov

Дом автономный, с солнечными панелями и коллекторами — что для Италии не редкость. Но ку нас можно обойтись без солнечных панелей — мало садовых товариществ, где нет электричества.


magazindomov

А это энергоэффективный дом Солета (Soleta ZeroEnergy One) в Румынии. Запатентованный, стоимость под ключ там 25 тысяч долларов.


magazindomov

magazindomov

Не все детали кажутся нужными, но дом со стенами-крышей такой формы хорошо смотрелся бы и в белорусских реалиях.

Дом-баня — отличный вариант для тех, кто считает, что за городом нужно отдыхать. Такой каркасный вариант можно сделать за лето.


decorfacil.com

Дом с террасой на крыше — тот вариант, когда участок мал, а желание рассматривать окрестности велико.


decorfacil.com

Этот бюджетный вариант — металлопрофиль в качестве отделки — стоит рассмотреть как альтернативу штукатурке. При достаточном слое утеплителя в доме не будет летом слишком жарко.


decorfacil.com
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Рванули вверх. В Беларуси заметно выросли реальные доходы населения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика