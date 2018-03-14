Власти хотят повысить ставки единого налога для ИП и физлиц

Ставки единого налога для ИП предлагается увеличить на 7,4%.

Об этом сообщается в справке-обосновании ИМНС по Минску.

Проект решения Минского городского Совета депутатов «О едином налоге с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц» вынесен на общественное обсуждение и размещен на сайте Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА .

Базовые ставки единого налога с ИП и иных физических лиц установлены в соответствии с указом от 25 января 2018 года №29 «О налогообложении».

Они увеличены на 7,4%, в связи с чем некоторые позиции действующих в городе ставок не соответствуют пределам базовых ставок этого налога, установленных на 2018 год.

В сообщении Мингорисполкома говорится, что, согласно результатам инспекции, выручка отдельных плательщиков увеличилась за минувший год в полтора раза по сравнению с 2016-м годом.

«При превышении выручки над сорокакратной суммой единого налога доплату в размере 5% произвели 3 тыс. 775 ИП на общую сумму Br5,1 млн, что на Br1,4 млн больше, чем в 2016 году. Инспекция предлагает действующие ставки увеличить на уровень индексации налоговых ставок в целях их адаптации к инфляционным процессам, то есть на 7,4%», - уточняется в сообщении.

ИП и физлица,

работающие в розничной торговле будут платить единый налог в размере 51-470 рублей в месяц (были 46-439)

оказывающие услуги в сфере общественного питания – 152 рубля (было 142)

деятельность в обслуживании и ремонте автомобилей – 215 рублей (было 201)

занимающиеся производством мебели – 207 рублей (было 194)

фотографы – 110 рублей (было 103)

видеооператоры – 126 рублей (было 118)

парикмахеры – 99 рублей (было 93,59).

Напомним, указ №337, подписанный Александром Лукашенко 19 сентября, расширил перечень видов деятельности. которыми граждане могут заниматься не регистрируя ИП. Для этих физических лиц были утверждены ставки единого налога, которые

Средства от поступления единого налога от физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве ИП, в бюджет Минска в 2018 году составят Br26 млн, что на Br1,8 млн больше, чем в 2017 году.