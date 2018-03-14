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Взял займ у своей компании и обанкротил ее. В чем подозревают директора оптовой фирмы в Могилеве
Уголовное дело за преднамеренное банкротство возбудили в Могилеве в отношении директора фирмы. Он вывел из бюджета предприятия 44,1 тыс. рублей, из-за чего организация не смогла рассчитаться с кредиторами и заплатить налоги.
34-летний подозреваемый — директор и единственный учредитель фирмы, которая занимается оптовой торговлей кормовых добавок для крупного рогатого скота. Мужчина взял по договору у своей фирмы беспроцентный заём — и не вернул деньги. В результате фирма осталась должна кредиторам 5,6 тыс. рублей и не заплатила налоги в размере 17 тыс. рублей.
— Своими действиями директор общества создал неплатежеспособность предприятия, повлекшую причинение ущерба кредиторам в сумме 22,6 тыс. рублей, — пояснил заместитель начальника управления департамента финансовых расследований комитета госконтроля по Могилевской области Александр Шаройкин.
Прокуратура возбудила уголовное дело. Наказание за преднамеренное банкротство — от штрафа до 3 лет колонии.
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Возбуждено уголовное дело за преднамеренное банкротство.
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