Взял займ у своей компании и обанкротил ее. В чем подозревают директора оптовой фирмы в Могилеве

Уголовное дело за преднамеренное банкротство возбудили в Могилеве в отношении директора фирмы. Он вывел из бюджета предприятия 44,1 тыс. рублей, из-за чего организация не смогла рассчитаться с кредиторами и заплатить налоги.

34-летний подозреваемый — директор и единственный учредитель фирмы, которая занимается оптовой торговлей кормовых добавок для крупного рогатого скота. Мужчина взял по договору у своей фирмы беспроцентный заём — и не вернул деньги. В результате фирма осталась должна кредиторам 5,6 тыс. рублей и не заплатила налоги в размере 17 тыс. рублей.

— Своими действиями директор общества создал неплатежеспособность предприятия, повлекшую причинение ущерба кредиторам в сумме 22,6 тыс. рублей, — пояснил заместитель начальника управления департамента финансовых расследований комитета госконтроля по Могилевской области Александр Шаройкин.

Прокуратура возбудила уголовное дело. Наказание за преднамеренное банкротство — от штрафа до 3 лет колонии.