За репетиторство - 36 рублей, за ремонт авто - 215. В Минске хотят поднять ставки единого налога

В Минске хотят поднять ставки единого налога за месяц с индивидуальных предпринимателей и иных физлиц. Проект решения Минского городского Совета депутатов «О едином налоге с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц» вынесен на общественное обсуждение на сайте Мингорисполкома.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Столичные налоговики в обосновании повышения единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физлиц отмечают, что «базовые ставки единого налога увеличены на 7,4%, в связи с чем некоторые позиции действующих в Минске ставок единого налога не соответствуют пределам базовых ставок этого налога, установленных на 2018 год». При этом выручка отдельных плательщиков за 2017 год увеличилась в 1,25−1,55 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В итоге налоговики предлагают действующие ставки единого налога увеличить на 7,4%. «Ожидаемые поступления единого налога от физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, в бюджет Минска в 2018 году в связи с принятием решения составят 26,0 млн рублей. Таким образом, в 2018 году в бюджет поступит на 1,8 млн рублей больше, чем в 2017 году», — отмечают налоговики.

К примеру, ставки единого налога за репетиторство хотят поднять до 36 рублей (+2 рубля), для таксистов — до 171 рубля в месяц (+11 рублей), производителям мебели по заказам потребителей, включая монтаж, установку мебели собственного производства — до 207 рублей (+13 рублей), за компьютерное программирование — до 124 рублей (+8 рублей). За предоставление для краткосрочного проживания одноквартирных жилых домов (их частей), садовых домиков, дач по заключенным в календарном году двум и более договорам, продолжительность каждого из которых не превышает 15 дней (по каждому жилому помещению, садовому домику, даче), нужно будет заплатить 345 рублей (сейчас — 323 рубля), за перегон из-за границы (за границу) автомобилей — 262 рубля (сейчас — 245 рублей), за техобслуживание и ремонт автомобилей — до 215 рублей (сейчас — 201 рубль).

В последний раз в Минске ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц повышали в декабре 2016 года. Тогда она выросли в среднем на 12%.

Напомним, в прошлом году в Беларуси установили ставки единого налога для физлиц, которые могут работать без регистрации ИП. Это предусмотрено президентским указом, которым расширили список видов деятельности, для занятия которыми физлицам не нужно регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей.

В Минске ставки налога, например, при реализации хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции в столице составляют 20 рублей, при предоставлении физлицам жилых помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания — 116 рублей за каждое жилое помещение, садовый домик, дачу, сданные внаем (в квартирах с количеством комнат не более двух, 145 рублей — в квартирах с количеством комнат более двух).

Размер базовой ставки единого налога в Минске за выполнение работ и оказание услуг по дизайну интерьеров, графическому дизайну, оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего пространства капитальных строений, помещений, иных мест, моделирование предметов оформления интерьера, текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, предметов личного пользования и бытовых изделий составит 97 рублей. Для тех, кто занимается деятельностью, связанной с ремонтом часов, обуви, сборкой мебели, единый налог определен в размере 31 рубль. За настройку музыкальных инструментов ставка будет в размере 25 рублей, за ремонт и восстановление, включая перетяжку, домашней мебели из материалов заказчика — 56 рублей.

Ставка единого налога при распиловке и колке дров, погрузке и разгрузке грузов в Минске составит 6 рублей, при производстве одежды (в том числе головных уборов) и обуви из материалов заказчика — 59 рублей, при осуществлении штукатурных, малярных, стекольных работ, работ по устройству покрытий пола и облицовке стен, при оклеивании стен обоями, кладке (ремонте) печей и каминов — 109 рублей. Разработкой веб-сайтов, установкой (настройкой) компьютеров и программного обеспечения, восстановлением компьютеров после сбоя, ремонтом, техобслуживанием компьютеров и периферийного оборудования, обучением работе на ПК можно будет заниматься, уплатив ставку единого налога в размере 97 рублей. Размер ставки при оказании парикмахерских и косметических услуг, услуг по маникюру и педикюру составит 93 рубля.