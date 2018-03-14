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Дарья Домрачева взяла серебро на Кубке мира по биатлону

15.03.2018 17:42 — Разное | БДГ  
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Серебро в спринте на этапе Кубка мира по биатлону завоевала 4-кратная олимпийская чемпионка белоруска Дарья Домрачева.

Турнир стартовал сегодня в норвежском Холменколлене.

Домрачева не допустила ни одного промаха на двух огневых рубежах, но уступила 8,9 секунд Анастасии Кузьминой (Словакия).

На третьем месте оказалась украинка Юлия Джима, которую Домрачева опередила на 20 секунд.

В воскресенье по итогам спринта женщины пройдут гонка преследования, а в субботу пробегут эстафету.

Надежда Скардино (1+0) пришла к финишу 24-й, Надежда Писарева (2+2) - 87-й.

Динара Алимбекова из-за плохого самочувствия не вышла на старт. Ирина Кривко пропустила гонку по причине болезни.

Фото IBU

 
 
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Серебро в спринте на этапе Кубка мира по биатлону завоевала 4-кратная олимпийская чемпионка белоруска Дарья Домрачева. Турнир стартовал сегодня в норвежском...

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