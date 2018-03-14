«У нас с деловым партнером на двоих шестеро детей. Мы знаем, что это такое, когда некуда пойти с ребенком», — улыбается Инга Кадека, бизнесмен и предприниматель из Риги. За плечами женщины такие известные проекты, как Bodies revieled, «Титаник» и «Бал роботов». В декабре список пополнила выставка Future Live , которая, стартовав в Риге, сегодня открылась и в Минске.





1200 квадратных метров и полный интерактив

На выставке объединились самые современные технологии в виде арт-объектов и арт-инсталляций, с которыми можно и нужно взаимодействовать. Здесь и 3d mapping, и проекционный интерактив, виртуальная и дополненная реальность. Все работает на одну идею «Межгалактическое путешествие». Входные билеты предусматривают, что продлиться оно может хоть весь день.





— Знаете, рижский рекорд — это девять часов! — делится Инга Кадека. — Нам потом в книге благодарностей родители мальчика написали «Спасибо, что вы закрываетесь вечером, иначе нам бы пришлось здесь ночевать». Второй рекордсмен — внук, которого бабушка приводила на выставку десять раз — так ему нравилось. В десятый его уже все знали в лицо и пустили бесплатно.



Инга Кадека

К слову, билеты на выставку в Риге были совсем не дешевые — от 15 евро за входной билет на одного взрослого до 42 евро за семейный квиток на четверых. В Минске стоимость значительно ниже: от 15 рублей за взрослого в будний день и 18 в выходной до 45 рублей за семью из четырех человек в будний день и 55 рублей соответственно в выходной.

Как думаете, не дорого выходит? — интересуемся.

— Конечно, дорого, — отвечает Инга. — Сам проект и технологии стоят больших денег. Хорошую вещь вообще невозможно сделать дешево. Важно еще и то, что у нас вы можете провести хоть целый день — то есть платите не за часовое развлечение, а за досуг на весь день.

























Сотни тысяч евро и поддержка мэра

По словам авторов идеи, создание выставки заняло ровно год. Зато после удачного старта в Риге он открывается в Минске и Таллине.

— Подобный проект крайне затратный на старте, это инвестиции в сотни тысяч евро, — делится Инга. — Но сейчас мы понимаем механику и уже точно знаем, что на смену этой выставке придет следующая — мы заменим контент, тематику, но оставим принцип работы — интерактивность, мультимедийность.





Такой проект — это сугубо частная бизнес-инициатива?

— Знаете, в Риге город пошел нам навстречу, что вообще бывает редко. У нас молодой мэр, у которого есть маленький ребенок. Он привел его на выставку и остался под впечатлением. Планируется, что проект получит государственную поддержку — как финансовую, так и организационную. Кроме того, мэр сказал, что хочет с помощью нас развивать образовательно-развлекательный проект такого плана.

Выставка в Минске продлится с 15 марта по июль. Найти экспозицию можно на втором этаже ТРЦ Dana Mall. Рекомендована для семейного посещения с детьми с трех до 13 лет.





Цены билетов Будние дни: Взрослый — 15 рублей. Детский (3−15 лет) — 12 рублей. Студенты/пенсионеры — 13 рублей. Семья (1 взрослый + 2 ребенка) — 32 рубля. Семья (2 взрослых + 1 ребенок) — 34 рубля. Семья (2 взрослых + 2 ребенка) — 45 рублей. Выходные: Взрослый — 18 рублей. Детский (3−15 лет) — 15 рублей. Студенты/пенсионеры — 16 рублей. Семья (1 взрослый + 2 ребенка) — 39 рубля. Семья (2 взрослых + 1 ребенок) — 41 рубля. Семья (2 взрослых + 2 ребенка) — 55 рублей.