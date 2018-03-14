Уволенный в феврале капитан сборной Беларуси по теннису снова назначен на этот пост

Владимир Волчков, в середине февраля уволенный с должности капитана мужской сборной Беларуси по теннису, спустя месяц снова назначен на этот пост, сообщает пресс-служба БТФ.

Напомним, что в 2017 году женская команда под началом Эдуарда Дуброва добилась наивысшего достижения в истории (финал Кубка Федерации), а мужская под управлением Владимира Волчкова показала лучший результат за последние 10 лет (плей-офф за выход в Мировую группу). Однако после первых осечек в новом сезоне оба специалиста лишились своих постов .

Решением бюро правления РОО «БТФ» от 16 февраля главному тренерскому совету было поручено в месячный срок внести предложения по кандидатурам на должность капитанов команд в розыгрышах Кубка Дэвиса и Кубка Федерации.

3 марта 2018 года состоялось заседание бюро правления Белорусской теннисной федерации под руководством председателя Сергея Тетерина. На нем на должность капитана мужской команды в розыгрыше Кубка Дэвиса были предложены кандидатуры Максима Мирного, Александра Швеца, Дениса Смолекова, Владимира Волчкова. На должность капитана женской команды в розыгрыше Кубка Федерации — кандидатуры Татьяны Пучек и первого тренера Виктории Азаренко Вячеслава Конникова. Рассматривались также кандидатуры Сергея Тетерина, Семена Кагана, Эдуарда Дуброва, Владимира Перко, однако они взяли самоотвод.

Кандидатам были направлены письма с предложением. Ответы получены от всех кандидатов на пост капитанов.

В итоге Вячеслав Конников в своем ответе поблагодарил главный тренерский совет и председателя РОО «БТФ» за оказанную высокую честь, но попросил снять его кандидатуру по причине напряженного рабочего графика.

Татьяна Пучек подтвердила свою готовность занять пост капитана команды.

В результате члены бюро правления единогласно проголосовали за утверждение Татьяны Пучек капитаном женской национальной команды Беларуси по теннису в розыгрыше Кубка Федерации.

Напомним, что Татьяна Пучек уже была капитаном команды в 2012—2015 годах, когда команда вышла во вторую Мировую группу.

— Мы поздравляем нового капитана с назначением, и хочу искренне пожелать успехов в работе на посту. Практика возврата капитанов на должности в Кубке Федерации и в Кубке Дэвиса имеет примеры и в мировом, и в белорусском теннисе. Надеюсь, что наша женская сборная с возвращением Татьяны Николаевны станет единым целым, сплоченным коллективом, нацеленным на достижение главного — наивысших спортивных результатов! — отметил Сергей Тетерин.

Один из кандидатов на должность капитана в Кубке Дэвиса, Максим Мирный, поблагодарил за доверие, подтвердил готовность оказывать помощь и поддержку команде в роли игрока или как представителя тренерского штаба, а также подключаться к процессу подготовки команды к матчам Кубка Дэвиса. Но активные выступления на турнирах АТР-тура не позволят ему полноценно и на постоянной основе исполнять функции капитана команды Кубка Дэвиса.

Александр Швец также выразил свою готовность принимать участие в подготовке команды Кубка Дэвиса, но, по его словам, ввиду высокой загруженности по основному месту работы выполнять функции капитана с учетом требований и задач, которые ставятся перед капитаном, для него сейчас представляется возможным.

Денис Смолеков отметил, что кандидатура Владимира Волчкова является лучшим вариантом на пост капитана команды в Кубке Дэвиса, поскольку Владимир Николаевич имеет четкую стратегию развития команды в целом и каждого игрока в отдельности, подробный план учебно-тренировочного процесса для приведения игроков и команды в полную готовность к матчам против любого соперника. Кроме того, Смолеков отметил, что большинство игроков доверяют, слушают и слышат Волчкова, а его опыт и авторитет в команде не вызывают сомнения.

Владимир Волчков дал согласие занять должность капитана команды. Главными задачами на данный момент он считает выстраивание деловых, профессиональных отношений между игроками и Белоруской теннисной федерацией.

— На капитане команды лежит огромная ответственность. Необходимо выезжать на турниры, отслеживать в режиме реального времени итоги выступления теннисистов, проводить анализ их выступления, осуществлять мониторинг и аналитику соперников. Сбор спортсменов, планирование учебно-тренировочных сборов, научное и медицинское сопровождение команды — все эти компоненты являются залогом успешного результата матча. Особое место в подготовке команды должно занять идеологическое и патриотическое воспитание, которые должны оказывать положительное влияние на боевой и моральный дух в коллективе, — подчеркнул председатель БТФ Сергей Тетерин.

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Члены бюро правления единогласно согласовали кандидатуру Владимира Волчкова на должность капитана команды в Кубке Дэвиса.

Сергей Тетерин обратил внимание на то, что ближайший матч в розыгрыше Кубка Дэвиса с участием нашей команды пройдет только в сентябре, для капитана будет достаточно времени выстроить новую систему работы и взаимодействия в команде.

— В настоящий момент у нас есть группа молодых и перспективных теннисистов от 16 до 19 лет, их нужно максимально привлекать к подготовке команды, выстраивать их календарь участия в международных турнирах, совместив его с календарем старших спортсменов, наладить взаимодействие с личными тренерами, задействовать их в парном разряде. Все действия должны осуществляться с обязательным пониманием работы «на положительный результат», ведь матчи впереди ждут нас непростые. Я хочу пожелать вам удачи на капитанской должности, — отметил Сергей Тетерин.

В ходе заседания был также обсужден процесс подготовки к матчу плей-офф Мировой группы Кубка Федерации между командамиБеларуси и Словаки, который пройдет на корте «Чижовка-Арены» 21 и 22 апреля. Согласован ценовой диапазон стоимости билетов и механизм их запуска в реализацию. Билеты на матч поступят в продажу в самое ближайшее время, информация появится на сайте tennis.by.

В целях популяризации тенниса, повышения уровня спортивного мастерства юных теннисистов и реализации стратегии развития тенниса, будет подготовлен план посещения матча воспитанниками ведущих теннисных школ Беларуси.

Официальная церемония жеребьевки матча пройдет непосредственно на корте «Чижовка-Арены». Определен дизайн официальной афиши матча, которая, будет опубликована на официальном сайте РОО «БТФ».

Особым вопросом в заседании стало обсуждение строительства теннисных центров в Минске и в регионах с целью популяризации и развития тенниса, также были рассмотрены предложения типовых проектов для возведения теннисных центров. Также председатель БТФ поручил провести в ближайшее время аудиторскую проверку и предоставить членам бюро правления финансовый отчет о деятельности федерации.