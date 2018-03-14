ОАО «Брестский электроламповый завод» в 40-летней истории Московского района

Брестский электроламповый завод начал строиться в 1965 году, на окраине города Бреста, в период, когда активно развивалась промышленность города.



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Вот она первая лампочка! 1966 г

Трудным было начало, не было специалистов, не было необходимых полуфабрикатов и оборудования, но желание получить лампу у людей было огромным. Первая партия ламп шла с натеканием, несколько дней наладчики Рогуцкий К.Г., Боков Б.М. стремились установить причину этого брака, и, наконец, выход был найден, благодаря начальнику цеха Назаренко С.Л.

10 августа 1966 года, была выпущена первая осветительная лампа! И этот день стал днем рождения нашего завода. Рабочие после смены оставались, чтобы стать свидетелями выпуска первой лампочки. У людей от радости блестели слезы на глазах. На следующий день состоялся митинг, присутствовали специалисты Польши, Львова, руководство города.



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Первая сборочная линия

Для отработки технологического процесса производства ламп накаливания на завод были приглашены специалисты с электроламповых заводов СССР.

Но надо было учить и своих специалистов. В мае 1966 года в г. Калашников на ламповый завод была отправлена группа молодых работников.



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Производственное совещание специалистов ИТР завода. 1966 год

В год запуска завода за смену стали собирать по 1,5-2 тысячи ламп. Годовой план выпуска валовой продукции предприятие выполнило на 100%, сделали 95 тысяч штук электроламп. Изделия стали соответствовать требованиям Государственного стандарта. Проектная мощность завода была достигнута к 1972 году.

Много достойных и исключительно добросовестных специалистов выросло на заводе, сформировались семейные трудовые династии. Всех ветеранов предприятия объединяет однажды выбранное дело, которому посвятили не один десяток лет своей жизни. И все они мастера своего дела, добросовестные и умеющие работать люди.



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Руководство предприятия на майской демонстрации 1966 г.

Сегодня одним из главных приоритетов деятельности завода является обеспечение качества и безопасности выпускаемой продукции. Качество продукции и менеджмент качества – главное условие завоевания и расширения рынков сбыта, получения прибыли, стабилизации экономического положения и развития завода в интересах потребителей, персонала, акционеров, поставщиков и общества.

Завод проводит техническое перевооружение производства. Активно ведет модернизацию оборудования по технологиям лучших мировых компаний, в частности «Филипс Лайтинг», «General Electric», «OSRAM». Освоены новые виды продукции: энергосберегающие компактные люминесцентные, газоразрядные, трубчатые люминесцентные лампы и др.



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Технологи завода 70 годы

Реализация продукции проходит под мировыми брендами «Белсвет», «Восход», «Горизонт», «Космос», «Круглый год», «Bellight», «General Electric», «IEK», «Lexman», «Microsun», «Osram», «Pila», «Richter», «PHILIPS».

Согласно разработанной программе модернизации производства и создания новых высокопроизводительных рабочих мест приобретено три высокоскоростные линии шведской компании Falme по производству ЛОН, приобретён и установлен полный комплект оборудования производства Италии для модернизированной упаковки ламп в пачку и термоусадочную плёнку, позволяющий вдвое повысить производительность труда.

Разрабатывается совершенно новый проект «Организация производства изделий из теплопроводимой керамики для светодиодных ламп».

10 августа 2016 года, в день 50-летия образования завода, ряд работников завода были удостоены наград за многолетний добросовестный труд в электротехнической отрасли, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие производства всех видов источников света.

Почётные грамоты, Благодарственные письма от Министерства промышленности Республики Беларусь, Брестского областного и городского исполнительных комитетов были вручены заслуженным наладчикам технологического оборудования Левонюку Н.П., Лису А.С., Гацману В.И., слесарю-ремонтнику стекольного производства Захарову В.М., фрезеровщику ремонтно-механического цеха Лукша С.Н. и другим отличившимся специиалистам завода.

По итогам 2017 года завод работает без убытков, рентабельность реализованной продукции составила 9,32 %.

Возрос уровень инвестиций в производство. Это отражается на замене номенклатуры выпускаемой продукции на более энергоэкономичные лампы с современным дизайном.

В настоящее время коллектив нацелен на техническое перевооружение производства и внедрение новых видов продукции, активно осуществляется модернизация оборудования по технологиям лучших мировых компаний «Филипс Лайтинг», «General Electric», «OSRAM».

Реализуется задание «Разработать и освоить производство LED ламп прямой замены ламп накаливания» подпрограммы «Бытовая и промышленная техника» ОНТП «Радиоэлектроника-3» на 2016-2020 годы. Изготовлены первые опытные образцы, получен положительный результат по научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе.

В 2018 году коллектив предприятия приступил к реализации инвестиционного проекта «Организация производства светодиодного осветительного оборудования», который позволит производить новую инновационную для Республики Беларусь светодиодную продукцию, соответствующую последним мировым требованиям по энергоэффективности: светодиодные линейные лампы (ЛСДЛ) для замены люминесцентных ламп в светильниках, два вида энергосберегающих светодиодных ламп прямой замены ламп накаливания, светодиодные светильники уличного, промышленного и офисного освещения.

План проекта предусматривает комплексную замену источников света и световых систем на прогрессивную светодиодную продукцию по всем потребителям (бытовые источники света, офисное, уличное и промышленное освещение), оказание услуг системами управления светом.