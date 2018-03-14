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В Ленинском районе г. Бреста прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Конституции Республики Беларусь - фото

15.03.2018 18:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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15 марта 2018 года в Камерном зале Брестского музыкального колледжа имени Григория Ширмы собрались ветераны войны и труда, представители администрации Ленинского района г. Бреста, Брестского областного Совета депутатов, учащиеся школ и гимназий района, представители трудовых коллективов, общественных организаций.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54066.php

В Ленинском районе г. Бреста прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Конституции Республики Беларусь - фото

Торжественное мероприятие началось с награждения юбилейной медалью в честь «100-летия Вооруженных сил Республики Беларусь» ветеранов Великой Отечественной войны: Емельяновой Любови Константиновны – военврача, награжденной медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кёнинсберга»; Капусты Якова Иосифивоча – прошедшего войну в составе инженерно-строительных войск; Рязанцевой Марии Петровны, участвовавшей в боях на Курской дуге и в операции «Багратион» по освобождению Белоруссии; Царева Владимира Михайловича, разведчика, командира отделения, воевавшего на 2-ом Белорусском и Ленинградском фронтах, награжденного орденом Отечественной войны 1-й степени; Морозова Вячеслава Михайловича, участника блокады Ленинграда в 1941-1944-х годах, капитана 2-го ранга; Чусовитина Григория Михайловича, воевавшего на Северо-Западном и   1-м Украинском фронтах связистом-радистом, награжденного орденом «Красной Звезды», медалями «За освобождение Праги», «За взятие Берлина». 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54066.php

В Ленинском районе г. Бреста прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Конституции Республики Беларусь - фото

В праздничной обстановке глава администрации района Геннадий Борисюк и депутат областного Совета депутатов Василий Козодой вручили 14-летним учащимся паспорта гражданина Республики Беларусь.

В этот день, по традиции, глава администрации Ленинского района г. Бреста вручил учащимся школ и гимназий Благодарственные письма за активную гражданскую позицию, участие в жизни района, успехи в интеллектуальных и творческих конкурсах.

Первый секретарь Ленинского районного комитета ОО «БРСМ» Дмитрий Песков вручил представителям работающей молодежи членские билеты общественного объединения.

 
Теги: Брест
 
 
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